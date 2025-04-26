ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt OtoSpor'a konuk oldu - Otomobil Haberleri

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt OtoSpor'a konuk oldu - Otomobil Haberleri

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

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Programın bu haftaki bölümünde Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri ve ikinci el araç pazarındaki son durumu değerlendirdi.

HT Spor'dan Gizem Direk ise, motorsporlarının zirvesi olarak kabul edilen Formula 1'deki en son gelişmeleri aktardı.

Programın test köşesinde ise bu hafta Alman otomobil üreticisi Opel'in yüzde 100 elektrikli SUV modeli Grandland yer aldı.