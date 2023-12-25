OSD'den serbest ticaret anlaşması açıklaması

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Yaklaşık bir yıldır Ticaret Bakanlığı nezdinde gerçekleştirdiğimiz temaslar ile konuyu yakinen takip ediyorduk. AB-Birleşik Krallık STA’sı ile eş zamanlı olarak Türkiye-Birleşik Krallık STA’sının menşe kurallarının paralel şekilde değiştirilmesi, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği kapsamında rekabet kaybının önüne geçilmesi açısından da kritik öneme sahip” açıklamasında bulundu.

Türkiye ile Birleşik Krallık, elektrikli araç üretici ve girişimcilerini ilgilendiren menşe kurallarını devam ettirme kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi, Elektrikli Araçların Menşe Kurallarına İlişkin Geçiş Sürecini Uzatma Kararı almıştır. Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması’nda (STA) yer alan elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalara ilişkin menşe kurallarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar esnek şekilde uygulanmaya devam edilmesine ilişkin bir karar almış bulunuyoruz" denildi.

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Esnek menşe kurallarının devam ettirilmesi kararı ile ihracatçıların belirtilen ürünler için STA’daki tercihli rejimden faydalanmaya devam etmesi sağlanmış ve yüzde 10’luk bir Gümrük Vergisi’ne tabi olmalarının önüne geçilmiş oldu.

'REKABET KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK'

Karar hakkında konuşan Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, "Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalara ilişkin menşe kurallarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar esnek bir şekilde uygulanmasına karar verilmesi, otomotiv sanayimiz için son derece olumlu değerlendirdiğimiz önemli bir gelişmedir" dedi.

Belirlenen ilk takvime göre 2024 yılı başından itibaren daha sıkı menşe kurallarının uygulamaya alınmasının söz konusu olduğunu kaydeden Eroldu, "Covid-19 ve küresel, bölgesel gelişmeler elektrikli araçlara yönelik tedarik sanayinin bu hedeflere ulaşmasını geciktirici etki yarattı. Açıklanan yeni karar ile sanayimizin ve ülkemizdeki yatırımların, 2027 yılına kadar hazırlıklarını tamamlayarak istenen menşe oranlarını karşılayabilecek seviyeye ulaşma imkanına sahip olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

OSD Başkanı Eroldu, yaklaşık bir yıldır Ticaret Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen temaslar ile konuyu takip ettiklerini de kaydederek, "AB-Birleşik Krallık STA’sı ile eş zamanlı olarak Türkiye-Birleşik Krallık STA’sının menşe kurallarının paralel şekilde değiştirilmesi, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği kapsamında rekabet kaybının önüne geçilmesi açısından da kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.