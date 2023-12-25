Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.350,76 %-2,74
        DOLAR 29,2738 %0,11
        EURO 32,2806 %0,20
        ALTIN 1.929,63 %0,05
        FAİZ 37,37 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 22,76 %0,27
        BITCOIN 43.701,00 %0,40
        GBP/TRY 37,1656 %0,04
        EUR/USD 1,1015 %0,02
        BRENT 79,07 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 3.154,94 %0,05
        Haberler Ekonomi Otomobil OSD'den serbest ticaret anlaşması açıklaması - Otomobil Haberleri

        OSD'den serbest ticaret anlaşması açıklaması: 'Rekabetçiliğinin korunması açısından kritik öneme sahip'

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 'Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi'nin, Elektrikli Araçların Menşe Kurallarına İlişkin Geçiş Süreci Uzatma Kararı'nı değerlendirdi. Kararın otomotiv sanayisi için önemli bir gelişme olduğunu söyleyen OSD Başkanı Cengiz Eroldu, "2024 başından itibaren daha sıkı menşe kurallarının uygulamaya alınması söz konusu idi. Covid-19 ve küresel, bölgesel gelişmeler elektrikli araçlara yönelik tedarik sanayinin bu hedeflere ulaşmasını geciktirici etki yarattı. Açıklanan yeni karar ile, sanayimizin ve ülkemizdeki yatırımların, 2027 yılına kadar istenen menşe oranlarını karşılayabilecek seviyeye ulaşacağını düşünüyoruz. Karar, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği kapsamında rekabet kaybının önüne geçilmesi açısından da kritik öneme sahip" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        OSD'den serbest ticaret anlaşması açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yaklaşık bir yıldır Ticaret Bakanlığı nezdinde gerçekleştirdiğimiz temaslar ile konuyu yakinen takip ediyorduk. AB-Birleşik Krallık STA’sı ile eş zamanlı olarak Türkiye-Birleşik Krallık STA’sının menşe kurallarının paralel şekilde değiştirilmesi, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği kapsamında rekabet kaybının önüne geçilmesi açısından da kritik öneme sahip” açıklamasında bulundu.

        Türkiye ile Birleşik Krallık, elektrikli araç üretici ve girişimcilerini ilgilendiren menşe kurallarını devam ettirme kararı aldı.

        Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi, Elektrikli Araçların Menşe Kurallarına İlişkin Geçiş Sürecini Uzatma Kararı almıştır. Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması’nda (STA) yer alan elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalara ilişkin menşe kurallarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar esnek şekilde uygulanmaya devam edilmesine ilişkin bir karar almış bulunuyoruz" denildi.

        REKLAM

        Esnek menşe kurallarının devam ettirilmesi kararı ile ihracatçıların belirtilen ürünler için STA’daki tercihli rejimden faydalanmaya devam etmesi sağlanmış ve yüzde 10’luk bir Gümrük Vergisi’ne tabi olmalarının önüne geçilmiş oldu.

        'REKABET KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK'

        Karar hakkında konuşan Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, "Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalara ilişkin menşe kurallarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar esnek bir şekilde uygulanmasına karar verilmesi, otomotiv sanayimiz için son derece olumlu değerlendirdiğimiz önemli bir gelişmedir" dedi.

        Belirlenen ilk takvime göre 2024 yılı başından itibaren daha sıkı menşe kurallarının uygulamaya alınmasının söz konusu olduğunu kaydeden Eroldu, "Covid-19 ve küresel, bölgesel gelişmeler elektrikli araçlara yönelik tedarik sanayinin bu hedeflere ulaşmasını geciktirici etki yarattı. Açıklanan yeni karar ile sanayimizin ve ülkemizdeki yatırımların, 2027 yılına kadar hazırlıklarını tamamlayarak istenen menşe oranlarını karşılayabilecek seviyeye ulaşma imkanına sahip olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

        OSD Başkanı Eroldu, yaklaşık bir yıldır Ticaret Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen temaslar ile konuyu takip ettiklerini de kaydederek, "AB-Birleşik Krallık STA’sı ile eş zamanlı olarak Türkiye-Birleşik Krallık STA’sının menşe kurallarının paralel şekilde değiştirilmesi, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği kapsamında rekabet kaybının önüne geçilmesi açısından da kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Habertürk Anasayfa