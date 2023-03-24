ORUÇLUYKEN MİDE SAĞLIĞINI KORUMANIN YOLLARI NEDİR?
Hazmı kolay, mide ve bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen lifli ve selüloz içeren sebze, meyve ve kepekli ekmek tercih edilmeli.
Sahurda yumurta, süt, yoğurt, peynir ve kuru baklagiller tüketilmeli.
Yemeklerde ya da yemeklerden sonra asit ve şeker yoğunluğu çok yüksek olan içecekler yerine bitki çayları tercih edilebilirsiniz. Özellikle de papatya, kuşburnu, adaçayı ve ıhlamur vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip mide bulantısı ve ağrı şikayetlerini ortadan kaldırabilir.
İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlaç, güllaç, muhallebi gibi sütlü tatlılar veya meyve tatlıları tüketilmemelidir.
Hazımsızlığa neden olmaması için yemekleri hızlı yemekten kaçınılmalı, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek yenilmelidir.
Bir kerede büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra birer saat ara ile her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmelidir.
Sindirime yardımcı olması için iftardan hemen sonra televizyon veya bilgisayar karşısına geçmek yerine, biraz beklenilerek kısa mesafeli yürüyüşler yapılmalıdır.