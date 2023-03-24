Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini yerini getirmek isteyenler normal zamanlardan çok daha farklı bir beslenme sürecine girdiler. Bir ay boyunca devam edecek bu dönemde bazı problemler baş gösterebiliyor. Orucun insan sağlığı üzerinde oldukça faydaları bulunuyor ancak dikkat edilmezse bazı problemlere de neden olabilir. Ramazanla birlikte hem uyku düzeninin bozulması hem de sahur ve iftar saatlerinin normal zamanlardan çok farklı olması vücutta bazı değişikliklere yol açıyor. Peki, oruç tutarken nasıl beslenmeli, nelere dikkat edilmeli? Oruç tutarken mide yanması ve bulantısı neden olur, nasıl geçer? İşte oruç tutarken dikkat edilmesi gereken noktalar…

İftar ve sahurda yanlış ve kötü beslenmek, yemeklerini iyi çiğnemeden hızlıca yutmak, sigara içmek mide yanması ve bulantısına neden oluyor.