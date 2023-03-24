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Oruç tutarken mide rahatsızlığı yaşayanlar dikkat! Bu durum mide yanmasını tetikliyor: Oruç tutarken mide bulantısı ve mide yanması neden olur, nasıl geçer?

Oruç tutarken mide rahatsızlığı yaşayanlar dikkat! Bu durum mide yanmasını tetikliyor

İslam alemi tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayı başladı. Bu ayda oruç tutan kişiler beslenme düzenin değişmesi nedeniyle mide rahatsızlıkları yaşayabiliyor. Beslenme hataları ise mide problemlerini tetikliyor. Gün içerisinde mide sorunu yaşayan kişiler "Oruç tutarken mide yanması ve mide bulantısı neden olur? Oruç tutarken mide yanması ve bulantısı nasıl geçer?" gibi soruların cevabını arıyor. İşte oruç tutarken yaşanan mide problemlerinde dikkat edilmesi gerekenler…

Giriş: 24.03.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini yerini getirmek isteyenler normal zamanlardan çok daha farklı bir beslenme sürecine girdiler. Bir ay boyunca devam edecek bu dönemde bazı problemler baş gösterebiliyor. Orucun insan sağlığı üzerinde oldukça faydaları bulunuyor ancak dikkat edilmezse bazı problemlere de neden olabilir. Ramazanla birlikte hem uyku düzeninin bozulması hem de sahur ve iftar saatlerinin normal zamanlardan çok farklı olması vücutta bazı değişikliklere yol açıyor. Peki, oruç tutarken nasıl beslenmeli, nelere dikkat edilmeli? Oruç tutarken mide yanması ve bulantısı neden olur, nasıl geçer? İşte oruç tutarken dikkat edilmesi gereken noktalar

    İftar ve sahurda yanlış ve kötü beslenmek, yemeklerini iyi çiğnemeden hızlıca yutmak, sigara içmek mide yanması ve bulantısına neden oluyor.

  • ORUÇ TUTARKEN MİDE YANMASI NEDEN OLUR?

    Ramazan ayında öğün araları normal zamanlardan çok daha fazladır. Bu durumdan kaynaklı olarak uzun süre aç kalınması, çeşitli mide problemlerini de beraberinde getirebiliyor. Açlık süresinin uzun olması mideden salgılanan asit miktarının da artmasına neden oluyor. Bu durum, gastriti olanların midesinde yanma, kazınma, ağrı gibi yakınmaların ortaya çıkmasına, ülseri olan hastalarda ise kanama, delinme gibi sağlık sorunlarının gelişmesine yol açabiliyor.

    Mide yanması, aşırı mide asiti üretiminden kaynaklanan bir sağlık sorunudur. Mide yanmasından kurtulmanın yolları, beslenme alışkanlıklarımızdan geçiyor. Uzmanlar, mide yanmasından şikayetçi olan kişilerin özellikle yağlı ve asitli yiyeceklerden uzak durması gerektiğini söylüyor.

  • ORUÇLUYKEN MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

    Oruçluyken mide bulantısının sebebi şunlar olabilir:

    Açlığa bağlı olarak tansiyon yükselmesi ya da düşmesi.

    Sahur vaktinde aşırı yağlı ya da tuzlu yiyecekler tüketilmesi.

    İftar ve sahurda yanlış ve kötü beslenme.

    Yemekleri çiğnemeden hızlıca yeme

    İftardan önce ya da iftardan sonra kafeini yüksek içeceklerin tüketilmesi.

    Nikotin bağımlılığının olması.

  • ORUÇ TUTARKEN MİDE PROBLEMLERİ YAŞAYANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

    Mide problemleri olan kişiler oruç döneminde uzun süre aç kalınca rahatsızlıkları tetiklenmektedir. Özellikle mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri olanlar, kan sulandırıcı ve romatizmal ilaç kullanan hastalar, mide rahatsızlıkları ve mide kanaması riski açısından dikkatli olmalıdır. Bu kişilerin Ramazan ayını herhangi bir mide rahatsızlığı yaşamadan sağlıkla geçirmeleri için bir uzmana danışmalarında fayda var. Uzmanlar ramazanda oruç tutanların yaşanabilecek mide rahatsızlığının önüne geçilebilmesi için mutlaka sahura kalkılması gerektiğini belirtiyor.

  • Ramazan ayında uzun süren açlık süresine bağlı olarak midede yanma, reflü ve karın ağrısı şikayetleriyle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bunlarla birlikte bağırsak hareketlerinde azalma, gaz şişkinliği, geğirme ve kabızlığın oldukça fazla görülmektedir.

  • İftar ve sahurda yanlış ve kötü beslenme, iftarda yemeklerini iyi çiğnemeden hızlıca yutma, sigara içmek, mevcut kronik hastalıklarına rağmen oruç tutan ve çoklu ilaç kullanan hastalar mide şikayeti geçirebiliyor.

  • Yüksek karbonhidrat içeren, hamur işi ve tatlı türü besinlerin tüketilmesi, karında şişlik ve kabızlık şikayetlerinde artışa, bağırsaklarda kramp tarzında ağrılara ve midede yanma ile reflü şikayetlerinin ortaya çıkmasına veya şiddetlenmesine sebep olur.

  • ÇOK TUZLU VE YAĞLI YEMEKLER MİDE RAHATSIZLIKLARINI TETİKLEYEBİLİR

    Ramazanda oruç tutmak isteyen kişilerin mide problemlerinin önüne geçmek için mutlaka sahura kalkmalıdır. Sahura kalkılmadan oruç tutulması, mide ve bağırsak şikayetlerinde artışa yol açacaktır. Azalan öğün sayısını az ve sık yiyerek, sahur ve iftar dahil 1-2 ara öğünle en az 4'e çıkarmak gereklidir. Çok yağlı ve tuzlu yemeklerden ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmak gerekir. Bunların yerine hazmı kolay, mide ve bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen lifli ve selüloz içeren sebze, meyve ve kepekli ekmek tercih edilmesi önerilir. Protein içeriği yüksek besinler, midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirdikleri için sahurda tüketilmeleri daha uygundur. Yumurta, süt, yoğurt, peynir ve kuru baklagiller tercih edilebilir.

  • Gün içinde su kaybının önlenmesi için iftar ve sahur arasında en az 2 litre su içmenin çok önemlidir. Aynı zamanda iftar yemeğinin de yavaş ve küçük porsiyonlarla tüketilmesi gerekir.

  • ORUÇLUYKEN MİDE BULANTISI VE MİDE YANMASI NASIL GEÇER?

    Oruçluylen yaşanacak sağlık problemlerinin önüne geçmek için yapılması gerekenler şöyledir:

    Mutlaka sahura kalkılmalı.

    Sahur vaktinde yenilen yiyecekler çok yağlı ya da tuzlu olmamalı.

    İftardan hemen sonra kafein içeren içecekler tüketilmemeli.

    Yemekler hızlıca yenmemeli ve çiğnemeden yutulmamalı.

    İftardan hemen sonra nikotin alınmamalı.

    Yenilen sahur ya da iftar yemeğinin üzerine maden suyu içilmesi midede rahatlatıcı bir etki oluşturmaktadır.

    Nane ve limonun bir bardak suda kaynatılarak sahurdan sonra içilmesi bulantıyı engelleyebilmektedir, sahurunuzu yaptıktan sonra ezan okunmadan önce nane limon hazırlayabilirsiniz.

    Evde yapılacak küçük egzersizler hem midenin hem de genel olarak vücudun rahatlamasını sağlamaktadır fakat bu egzersizler iftardan hemen sonra değil en az birkaç saat geçtikten sonra yapılmalıdır. Aksi durumda, egzersiz esnasında zorlanan mide sıkışır, bulantı ve ağrı semptomlar ortaya çıkabilir.

  • ORUÇLUYKEN MİDE SAĞLIĞINI KORUMANIN YOLLARI NEDİR?

    Hazmı kolay, mide ve bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen lifli ve selüloz içeren sebze, meyve ve kepekli ekmek tercih edilmeli.

    Sahurda yumurta, süt, yoğurt, peynir ve kuru baklagiller tüketilmeli.

    Yemeklerde ya da yemeklerden sonra asit ve şeker yoğunluğu çok yüksek olan içecekler yerine bitki çayları tercih edilebilirsiniz. Özellikle de papatya, kuşburnu, adaçayı ve ıhlamur vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip mide bulantısı ve ağrı şikayetlerini ortadan kaldırabilir.

    İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlaç, güllaç, muhallebi gibi sütlü tatlılar veya meyve tatlıları tüketilmemelidir.

    Hazımsızlığa neden olmaması için yemekleri hızlı yemekten kaçınılmalı, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek yenilmelidir.

    Bir kerede büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra birer saat ara ile her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmelidir.

    Sindirime yardımcı olması için iftardan hemen sonra televizyon veya bilgisayar karşısına geçmek yerine, biraz beklenilerek kısa mesafeli yürüyüşler yapılmalıdır.

  • Ramazan ayında mide sağlığını korumak için yemeklerin pişirme yöntemlerine de çok dikkat edilmelidir. Özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli, kavrulmuş, tütsülenmiş ve kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır.

  • Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önlemek için, yemeklerde; kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler gibi lif oranı yüksek gıdalar ve ara öğünlerde de taze ve kuru meyveler, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler tercih edilmelidir.

  • MİDE YANMASINA İYİ GELEN BESİNLER

    Yulaf: Yulaf ve benzeri tahıl ürünleri de mideye iyi gelir. Kahvaltı için, yağ oranı düşük yulaf taneleri yiyin.

    Taze zencefil: Taze zencefilin mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Reflü ile mücadele için doğranmış taze zencefil üzerine sıcak su dökün.

    Vücudunuzdan asidi atmasına yardımcı olması amacıyla zencefilli suya birkaç tane taze nane yaprağı ekleyebilirsiniz.

    Karnabahar: Ülser ilaçlarının ham maddesi olarak kullanılan, karnabahar da mide için oldukça yararlıdır.

    Patates: Kızarmamış çiğ patatesin suyu mide yanmasına iyi gelmektedir.

    Ispanak: Haşlanarak tüketilen ıspanak mide için oldukça faydalıdır.

    Meyan kökü: Midedeki asiti azaltarak en aza indirir.

    Mide yanmasından şikayetçi olanlar özellikle yağlı ve asitli yiyeceklerden uzak durmalıdır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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