"HÜLYA AVŞAR İLE BABA-KIZ GİBİYDİK"

Orhan Gencebay, Hülya Avşar ile görüntüleri için de şöyle konuştu:

Hülya Avşar, 20 yaşında Türkiye Güzeli seçildiği zaman biz o yarışmada izleyiciydik. Güzeller güzeli Hülya'yı o zamandan itibaren çok sevdik ve çok yakın olduk. Bizim evimize sürekli gelirdi. O kadar samimiydik ki, bir baba-kız gibi, ağabey-kız gibi... Beni kızdırmaya bayılırdı. Mesela yanağımdan öpecek sanırdım, gelir ısırırdı beni. Ben de onu dizime yatırır döverdim. Hülya buna bayılıyordu. Yani bir espri bu. Zaten başka ne olabilir ki?