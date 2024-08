Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları

Haftamızın en 'meşhur' müzisyeni Londra'daki bir Filipinli: Beabadoobee! Aylık 17,8 milyon dinleyici kitlesiyle büyük bir kariyer inşa eden Beabadoobee, "Beaches" adlı keyifli şarkısıyla listemizde.

Şarkıda biraz dream pop, biraz alternatif/indie izlerini görebilirsiniz. Güzel bir gitar solosu şarkıya farklı bir hava katıyor. Lo-fi tekniğinin kullanıldığı şarkı benim gibi geçmişe özlem duyanların şarkıya bağlanmasına olanak sağlıyor. Cuma akşamının verdiği o huzuru iyi yansıtan, renkli bir şarkı...

"'Cause days blend to one whеn I'm on the right beaches

And the walls painted white, they tell me all the secrets

Don't wait for the tide just to dip both your feet in

'Cause I'm sure now, I'm sure"