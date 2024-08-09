Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları

Hayatımda geçmişe baktığımda en çok dönmek istediğim günlerin favori grubu Grup Gündoğarken'di. Türk müziğini sade, hikaye dolu ve üst düzey yorumlamak zor olduğu kadar muhteşem.

Şeşen ailesinin her bir üyesi müzik için yaratılmış gibi. Benim bugün tanıştığım ancak meğersem uzun bir süredir izini bırakmaya başlamış kişi ise Dilhan Şeşen...

Dilhan'ın duru sesine, hikayesine, müziğine bayıldım. "Her Meyve Bir Yara" adlı kendi şarkısıyla artık rutinime aldığım müzisyenlerden biri. Kendine açtığı bu bağımsız, alternatif yolda başarılar...

"Her meyve bir yara göğsüme

Tuz buz oldum tek bir iç çekişine

Göğün kızılı

Aşınca çatıları

İzim silinir, izim silinir"