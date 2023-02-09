HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük deprem felaketiyle beraber mobil operatörlerin hizmetlerinde önemli aksaklıklar yaşandı. Depremin ilk anından itibaren yetkililer vatandaşları zorunlu olmayan aramalar yapmamaları, hatları meşgul etmemeleri yönünde uyardı. İletişimin internet üzerinden veya SMS yoluyla yapılması istendi.

AKSAKLIKLAR HALA DEVAM EDİYOR

Burada amaç altyapının zorlanmayıp deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine hizmetlerin aksamamasıydı. Ancak deprem bölgesinde depremin ilk anlarında aramalar gerçekleştirilemezken, depremden 2 gün sonra bile internete erişimde büyük sıkıntılar yaşandı. Bugün itibarıyla da çeşitli bölgelerde internet bağlantılarının sorunlu olduğu bildirildi.

Böylece Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un 11 milyonu aşkın mobil abonesinin olduğu deprem bölgesinde özellikle arama-kurtarma açısından en kritik saatlerde iletişim ve haberleşme imkanları kısıtlı kaldı.

İl Mobil Abone sayısı Adana 2.264.528 Hatay 1.495.348 Gaziantep 1.866.506 Diyarbakır 1.446.818 Kahramanmaraş 981.572 Şanlıurfa 1.480.353 Malatya 697.626 Osmaniye 444.550 Adıyaman 631.291 Kilis 169.305 Toplam 11.477.897

'İVEDİLİKLE KURULMASINDAN' SORUMLULAR

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri yönetmeliğinde operatörlerin sorumluluğu “Cep telefonu ve sabit telefon operatörleri kendilerine ulaşan talepleri yerine getirmek ve afet bölgesinde yeterli kapasitede mobil ve yedek haberleşme sistemlerinin ivedilikle kurulmasını sağlamakla sorumludur” şeklinde net bir şekilde ortaya konuyor.

Ancak kritik saatlerde yeterli kapasitede mobil ve yedek haberleşme sistemleri yönetmelikte belirtildiği gibi ‘ivedilikle’ kurulmadı.

Eylül 2019’da İstanbul’da yaşanan depremin ardından da vatandaşlar uzun süre arama yapamamıştı. Ancak o depremde internet hizmetlerinde son depremlere göre daha az aksama yaşanmıştı. Yani bu sefer hem aramalar hem de internet erişimi adeta çöktü.

SIKINTILAR SÜRPRİZ OLMAMALIYDI

Operatörler yaptıkları açıklamalarla bunda Kahramanmaraş depreminin ardından baz istasyonlarına enerji verilememesi ve bazı baz istasyonlarının yıkılarak devre dışı kalmasının etkili olduğunu ifade etti. Ancak operatörlerin zaten afet koşullarında yaşanması beklenen bu olumsuzluklara karşı yeterli hazırlığa sahip olmadıkları kendi yaptıkları açıklamalarda bile net bir şekilde görüldü.

30 Kasım 2022 tarihinde yapılan Mobil Telekomünikasyon Operatörler Derneği’nin (m-TOD) Genel Kurulu’nda Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, m-TOD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’dan devralmıştı. Devir teslim töreninde Vodafone CEO'su Engin Aksoy da yer almıştı.

2.451 BAZ İSTASYONU DEVRE DIŞI KALDI 190 MOBİL İSTASYON YOLLANDI

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un üyesi olduğu Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği'nin (m-TOD) yaşanan sorunlarla ilgili açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilememesi, baz istasyonları için gerekli enerjinin jeneratörlerle sağlanmasını gerektirmektedir. Enerji ihtiyacının karşılanması için operatörler tarafından bölgeye acilen 3 bin 485 adet jeneratör sevk edilmiştir. İletişim ancak seyyar enerji kaynakları ve bu kaynakların çalışması için gerekli olan enerji tedariki sayesinde sürdürülebildiğinden hizmet süreçlerinde bazı aksaklıklar yaşanabilmektedir. Enerji iletimi konusundaki onarım çalışmaları hızla devam etmektedir.

Diğer yandan, ne yazık ki depremler nedeniyle 3 operatörümüzün depremden etkilenen 10 ilde yer alan 8 bin 900 baz istasyonundan 2 bin 451 adedi aldıkları ciddi hasar sebebiyle devre dışı kalmıştır. Baz istasyonları onarım çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Ayrıca, bölgeye toplam 190 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiştir."

NEDEN 'BÖLGEYE SEVK EDİLMEK' ZORUNDA?

Bu açıklamadan önemli bir kısmı binaların üzerinde yer alan baz istasyonlarının yıkılma ihtimaline karşı operatörlerin yeterli mobil istasyon stokunun bulunmadığı anlaşıldı. Ayrıca açıklamada 15 milyon nüfuslu bir bölgeye 'jeneratör ve mobil istasyon sevk edildiği' ifade edildi. Buradan söz konusu 10 şehirde yeterli yedek mobil istasyon ve jenaratörün hazır bulundurulmadığı ortaya çıktı. Yani operatörlerin yine bir afet zamanında öngörülebilir şekilde ulaşımda yaşanacak aksaklıklara karşı bölgesel acil durum planları olmadığı görüldü.

Büyük depremlerde yangın gibi ek sıkıntıların oluşmaması için altyapıda bir sıkıntı veya yıkım olmasa bile enerji hatları devre dışı bırakılıyor. Dolayısıyla elektrik sağlanamamasına karşı operatörlerin daha hazırlıklı olması gerekiyor.

Bunların yanında vatandaşlara tanıtımı yapılan bazı 'inovatif teknolojilerin' de deprem anında ortaya çıkmaması tepki topladı. Bunların başında Turkcell'in 2018'de gurula açıkladığı 'Dronecell' geliyor.

DRONECELL TURKCELL'İN SAYFASINDA BİLE YOK

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2019 yılında Dronecell ile ilgili yaptığı açıklamada afet anlarında iletişim ihtiyacının kritik hale geldiğini vurgulayarak, bir kişinin lokasyonunu bilmenin ve iletişim sağlamanın çok değerli olduğunu dile getirmişti.

Bu kapsamda deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler ve acil durumlar için yeni bir drone projesi geliştirdiklerini anlatan Erkan, "AFAD'la da bu konu hakkında görüşmeler yapıyoruz. Geliştirdiğimiz dronelar arama kurtarma ekiplerine iletişim desteği sağlamak için dizayn edildi. Otomatik pilot özelliği de bulunan Dronecell, koordinatları girilen noktaya kendisi ulaşabiliyor. Uçan baz istasyonu olarak tanımladığımız 'Dronecell' 120 metre yükseklikten 5 kilometrekarelik bir alanda 4,5G hizmeti veriyor" ifadelerini kullandı.

Kulağa son derece yararlı gelen bu teknoloji deprem bölgesinde görülmedi. Dronecell deprem bölgesinde görülmemekle kalmadı, Turkcell'in internet sitesindeki tanıtımı da kaldırıldı.

ELON MUSK'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Operatörler verdikleri hizmetlerde sınıfta kalırken dışarından hayati öneme sahip olacak yardımlar ise reddedildi. Bunun başında Elon Musk'ın başında bulunduğu SpaceX firmasının Starlink uyduları geliyor. SpaceX, mini Starlink uyduları aracılığıyla kesintisiz internet hizmeti sağlayabiliyor. 2022 sonu itibarıyla Starlink'in dünya genelinde 1 milyon kullanıcısı bulunuyor. Henüz gerekli lisanlar alınmadığı için Türkiye'de ise hizmet vermiyor. Elon Musk depremin hemen ardından gerekli izin verilmesi durumunda uydular aracılığıyla bölgeye internet hizmeti verebileceklerini açıkladı. Ancak Bloomberg'in bildirdiğine göre bu teklif Türksat'ın kapasitesinin yeterli olduğu gerekçesiyle nazikçe geri çevrildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aralık 2021'de fırlatılan Türksat 5B uydusuyla 56 GBps hızında internet hizmeti sunulabileceğini bildirmişti. Ancak bu teknolojiden de deprem bölgesindekiler yararlanamadı.

ORTAK HAT NEREDE?

26 Eylül 2019'da İstanbul Silivri'de gerçekleşen deprem esnasında yaşanan iletişim aksaklıkları sebebiyle 'acil' bir şekilde bir araya gelen operatörler çeşitli kararlar almıştı. Bunların başında ise 3 operatörün afet durumunda kullanılacak yüksek kapasiteli bir ortak hat kurması geliyordu. Bu hat 3 ay içinde kurulacaktı. Kahramanmaraş depreminde bu ortak hattan haber alınamadı.

AVRUPA'DAN UZMAN GÖNDERMEYE KARAR VERDİLER

Bu arada aksaklıkların buradaki imkanlarla iyileştirilememesi üzerine Vodafone, deprem bölgesindeki iletişim hizmetlerinin iyileştirilerek eski haline getirilmesi için Avrupa'dan Türkiye'ye uzman bir ekip gönderme kararı aldı.

BCC'nin bildirdiğine göre VodafoneZiggo sözcüsünün Hollanda medyasına yaptığı açıklamaya göre, ikisi Hollandalı toplam 8 kişilik uzman ekip kısa süre içinde Türkiye'ye hareket edecek. Avrupalı uzmanlar, Vodafone Türkiye ile birlikte mobil telefonlar için ağlar inşa edecek. Deprem bölgesindeki insanların kullanımına yönelik Wi-Fi ağları da kurulacak.

Avrupalı uzmanlar, afet bölgesinde kullanılmak amacıyla telefon şarj cihazlarını da Türkiye'ye götürecek.

ÖNERİLEN VİDEO