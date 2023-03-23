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OpenAI teknolojisi, Microsoft Bing’e Google ile arama savaşında bir itici güç oldu

OpenAI'nin teknolojisinin Microsoft'a ait Bing'e entegrasyonu, az kullanılan arama motoruna yönelimi artırdı. Analiz firması Similarweb'in verilerine göre, sayfa ziyaretleri büyümesinde pazar lideri Google ile rekabetinde bir itici güç haline geldi.

Giriş: 23.03.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
OpenAI teknolojisi, Microsoft Bing’e Google ile arama savaşında bir itici güç oldu

Dünyada internet üzerinden her hangi bir bilgi aranacağı zaman otomatik olarak akla gelen iki üç arama motoru var. Bunların zirvesinde ise elbette hepimizin tahmin ettiği gibi Google yer alıyor. Ancak son dönemde Microsoft’un atılımları bu konuda Bing arama motoruna küçük de olsa bir hareket kazandırmış gözüküyor.

Microsoft’un yapay zekâ ile çalışan arama motoru versiyonunu hayata geçirdiğini açıklamasından bu yana Bing’in sayfa ziyaretlerinde %15,6’lık bir artış gözlemlendi.

Bu rakamlar Microsoft’un gelişen AI (Yapay zekâ) teknolojisi yarışında Google’ın önünde yer aldığının bir işareti olarak yorumlanabilir. Geleceğe yönelik teknolojilerin entegrasyonundaki hızlı adımları ChatGPT’nin arkasındaki yapay zekâ teknolojisinin Bing’in bu gelişiminde önemli rol oynuyor.

MICROSOFT’A YAPAY ZEKÂ FIRSATI DOĞDU

Analistler, Google’ın %80’in üzerinde bir payla domine ettiği arama pazarındaki 120 milyar dolarlık pastadan bu yeni teknolojiler sayesinde Microsoft'un da pay almak için kendisine önemli bir fırsat yarattığının vurgusunu yapıyorlar.

Reuters'in belirttiğine göre, D.A. Davidson&Co'da analist olan Gil Luria, özellikle Google'ın üretken yapay zekâyı ürününe entegrasyonunu geciktirmeye devam etmesi durumunda, Bing'in önümüzdeki aylarda aramada pazar payı kazanmasını beklediğini açıkladı.

İNDİRMELER KÜRESEL OLARAK SEKİZ KAT ARTTI

Bing AI, Şubat ayından bu yana dünyanın dört bir yanındaki çoğu kullanıcı tarafından kullanılabilirken, Google, chatbot Bard'ın halka açık olarak piyasaya sürülmesine yalnızca Salı günü başladı.

Luria, "Bing, Google'ın pazar payının onda birinden daha azına sahip, bu nedenle kullanıcıların %1 veya %2'sini kendisine çekmeyi başarsa bile, Bing ve Microsoft'a maddi olarak faydalı olacak" dedi.

Uygulama araştırma firması Data.ai'e göre, Bing için uygulama indirmeleri de AI entegrasyonundan sonra küresel olarak sekiz kat arttı. Veriler, Google arama uygulaması için indirmelerin aynı dönemde %2 düştüğünü gösterdi.

Buna karşın halen sektörün %80’inden fazlasını elinde tutan Google’ın, 2000’lerin başında o zamanki lider Yahoo’yu tahtından ettiği gibi Bing’in de yükselişinin önünde durabileceği konusunda yorumlar daha yüksek sesle duyulmaya devam ediyor.

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