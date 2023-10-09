Onsuz da gayet iyi yapabileceğiniz 7 organ! Gereksizse neden var?

Bademcikler

Vücuttaki bir lenf düğümleri ağı, bakteri ve virüsler gibi tehlikeli istilacıların yakalanmasına yardımcı olan bağışıklık gözetim sisteminin bir parçasıdır. İki bademciğinizi, bu davetsiz misafirleri koruyan daha büyük, özelleşmiş lenf düğümleri olarak düşünün. Boğazın arka kısmında, üstlerindeki sarkan doku parçası olan küçük dilin hemen yanlarında ve arkasında bulunurlar.

Artık bademciklerin alınması ( bademcik ameliyatı ) yalnızca çocuklarda sık görülen bir durum olan strep boğaz gibi tekrarlayan bakteriyel boğaz enfeksiyonu nöbetleri geçiren kişiler için önerilmektedir. Bir kez çıkarıldıktan sonra, gerçek lenf düğümleri de dahil olmak üzere diğer lenfoid dokular bademciklerin işini devralabilir.