Kolajen deposu asırlık şifa! Yemeklere 1 kaşık ekleyince eklem ağrılarını gideriyor, kalbe iyi geliyor

KUYRUK YAĞI NERELERDE KULLANILIR?

Kuyruk yağı genellikle mangal ziyafetlerinde tercih edilir. Kuşbaşı et pişireceğiniz zamanlarda, her 2 et arasında 1 adet kuyruk yağı eklerseniz etin daha yumuşak ve lezzetli pişmesini sağlayabilirsiniz.

Köftelerinizin içine ekleyeceğiniz bir çorba kaşığı çekilmiş kuyruk yağı hem lezzet katacak hem de yumuşaklık sağlayacaktır.