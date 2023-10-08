Kolajen deposu asırlık şifa! Yemeklere 1 kaşık ekleyince eklem ağrılarını gideriyor, kalbe iyi geliyor

KUYRUK YAĞI NEDİR?

Hayvanların omurgasının son kısmında bulunan kuyruk yağı katı halde bulunan bir hayvansal yağdır. Bu yüzden don yağı olarak da bilinir. Yemeklerde yağ olarak ve lezzet vermesi amacıyla kullanılan kuyruk yağı sadece gıda alanında değil, mum ve sabun yapımında da kullanılır.

Küçükbaş hayvanlarından alınan kuyruk yağının neredeyse yüzde 60’lık bir kısmı doymamış yağ asitlerinden oluşur. Hayvansal yağlardan biri olan kuyruk yağı, sağlık için çeşitli faydalara sahiptir. Özellikleri ile pek çok beslenme uzmanının ve doktorların dikkatini çekmiştir.