Sağlıklı organlara sahip olmanın yolu ondan geçiyor! Bu besinler bağırsakları çalıştırıyor, kabızlığı engelliyor
Bağırsak sağlığı düşünülenden çok daha büyük bir önem taşıyor. Tükettiğimiz yiyecekler önce bağırsakları sonra da tüm organlarımızın sağlığını etkiliyor. Sağlıklı organlara sahip olmanın yolu ise bağırsaklardan geçiyor. Peki, bu kadar hayati bir öneme sahip olan bağırsaklarımız için neler tüketmemiz gerektiğini biliyor musunuz? İşte bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engellemeye yardımcı olan besinler…
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Bağırsak florasının bozulması birtakım rahatsızlıları beraberinde getirebilir. Öncelikle sindirim sisteminin bozulması, karın ağrısı ve kabızlık en sık karşılaşılan rahatsızlıklardandır. Özellikle kabızlık hareketsiz yaşamın artmasıyla birlikte artış göstermiş durumda. Sıklıkla kabız oluyorsanız tükettiğiniz besinlere mutlaka gözatmalısınız. Peki, hangi besinlerin sindirim porblemlerini ve kabızlığı giderdiğini biliyor musunuz? Size iyi gelecek tüm besinleri araştırıp biraraya getirdik. İşte İşte bağırsakları çalıştırıp kabızlığı engelleyen besinler...
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Bağırsakların düzgün çalışmadığı durumlarda kabızlık görülme ihtamili oldukça yüksek bir durumdur. Buna ek olarak kabızlık, diğer ciddi hastalıkları da beraberinde getirebiliyor. Kabızlık herhangi bir hastalığın sonucu oluşabilir ancak çoğunlukla kötü beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Beslenme alışkanlıklarını düzeltmek ise sağlıklı bağırsakların altın kuralı.
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Sindirim sisteminin sağlıklı ve sistematik bir şekilde çalışmasını sağlayan bağırsaklar, zararlı atıkların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bu nedenle bağırsakların düzenli çalışması sanıldığından çok daha önemlidir. Bağırsak sağlığının bozulması başta kabızlık olmak üzere pek çok hastalığı da beraberinde getirir.
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Vücut sistemini etkileyen herhangi bir hastalık yoksa beslenme alışkanlıkları ve bazı besinler sayesinde bağırsak problemleri kolaylıkla çözülebiliyor. Probiyotik besinler, hem bağırsak sağlığını destekliyor hem de kabızlığın önüne geçebiliyor. Peki, bağırsakların düzenli çalışması neden önemli?
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BAĞIRSAKLARIN DÜZENLİ ÇALIŞMASI NEDEN ÖNEMLİDİR?
Bağırsak sağlığı ve sindirim sisteminin düzenli çalışması insan vücudunun sahip olduğu diğer organları da doğrudan etkiliyor. Bağırsaklar ikinci beyin olarak adlandırılıyor ve olası bir acil durumda alarm veriyor. Karın ağrısı, şişkinlik, ödem, karın bölgesinde şişlik, kilo verememe gibi durumlar bağırsak tembelliğinden kaynaklanabilir.
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Kalın bağırsağın hareketliliğinin azalması durumunda tembel bağırsak sendromu oluşur. Fonksiyonel kabızlık olan tembel bağırsak sendromunun oluşması durumunda beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekir. Bu durumda ilk olarak yapılması gereken şey bireylerin öncelikle bir gastroenteroloji hekimiyle görüşmesidir.
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Yeme bozuklukları, irritabl bağırsak sendromu, gebelik, sindirim sistemindeki sinir ve kaslardaki sorunlar, parkinson hastalığı, MS, kolon kanseri, tiroid sorunları kabızlığa neden olabilir. Anorektal bölge muayene edildikten sonra, kolonoskopi ve çeşitli kan testleriyle kabızlığın nedeni bulunur.
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Eğer fizyolojik bir durum bulunmuyorsa beslenme alışkanlıklarında değişikliğe gidilmelidir. Düzenli yapılan egzersiz, daha fazla lifli beslenmek, daha fazla su içmek bağırsağı iyi çalıştırmanın yollarındandır.
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BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN BESİNLER NEDEN ÖNEMLİ?
Bağırsakların iyileştirilmesi ve sindirim sisteminin sağlıklı olabilmesi için beslenme düzenine dikkat etmek şart. Burada en önemli olan nokta lif açısından zengin ve yüksek vitamin içeren sağlıklı besinler tercih etmektir.
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Yüksek posalı yani lifli besinler bağırsakları çalıştırır ve zararlı bakterilerin oluşumunu engelleyerek, sağlıklı bir bağırsak florasının devamlılığını sağlar. Bağırsakları çalıştıran yiyecekler tüketildiğinde kabızlık sorunu da ortadan kalkar.
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Bağırsak çalıştıran besinler yerine mühsil ve benzeri ürünler kullanmak doğru bir çözüm olmayacaktır. Kısa süreliğine iyileşme sağlayan bu ürünler bağırsak florasını bozabilir. Bağırsakları çalıştıran gıdaları tüketmemek, kabızlığa sebep olarak; makat çatlağı, hemoroid, karın ağrısı gibi pek çok problemi beraberinde getirebilir.
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Sindirim sistemine faydalı olan yiyecekler bağırsak astarını onarır ve güçlendirir. Ayrıca bağırsakları çalıştıran yiyecek ve içecekler sağlıklı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur; bu da genel sağlığımız için önemlidir. Sağlıklı bağırsak florasıyla bağışıklık sistemi güçlenir, diyabet, depresyon, kanser, kalp ve damar hastalıkları önlenebilir.
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SİNDİRİM SİSTEMİNİ ÇALIŞTIRAN BESİNLER HANGİLERİDİR?
Kompleks karbonhidratlar, sindirim sistemini olumlu etkiler. Tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi sağlıklı karbonhidratlar yüksek lif içerikleriyle bağırsak hareketlerini artırır. Bu nedenle, tam tahıllı karbonhidrat içeren besinler, kuru baklagiller tüketilmelidir.
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Yoğurt, kefir, turşu gibi fermente besinler, Omega-3’ten zengin besinler, sağlıklı yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, bazı meyveler, bazı kuru yemişler sindirim sistemi için faydalı olacaktır.
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Probiyotik ve prebiyotik gıdalar en iyi bağırsak çalıştıranlardır. Dost bakterilerin en önemli kaynağı olan bu gıdalar bağırsakları çalıştırmaya yardımcı olur. Bunun yanında kefir, bağırsakları çalıştıran içecekler arasındadır.
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Genellikle bağırsak çalıştıran besinler denildiğinde akla ilk olarak zeytinyağı, kuru kayısı, hurma, yeşil kabak, enginar, ıspanak, kivi, kabak çekirdeği ve keten tohumu gelir.
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Chia Tohumu
Diyet programlarında sıklıkla yer alan chia tohumu bağırsak çalıştıran besinler arasında en popülerlerinden biridir. İçerdiği yüksek lif oranıyla sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan chia tohumu aynı zamanda kabızlığı önler ve bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır. Bu sebeple özellikle kabızlık ve çeşitli bağırsak problemleriyle savaşan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir.
Chia tohumları, tüketildikten sonra midenizde jelatin benzeri bir madde oluşturmalarına neden olan mükemmel bir lif kaynağıdır.
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Kabak Çekirdeği
Bağırsaklarda oldukça kolay bir şekilde sindirilen kabak çekirdeği bu özelliği sebebiyle bağırsak dostu besinler arasında yer alır. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar ve kabızlığı önler. Bu özellikleri sebebiyle bağırsak çalıştıran besinler arasında yer alır. Günde bir avuç tüketilen kabak çekirdeği aşırıya kaçıldığında ishale sebep olabilir. Bu yüzden günlük tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir.
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Yeşil Kabak
Bağırsak sağlığı için tahmin edilenden daha etkili olan yeşil kabağın faydaları saymakla bitmez. Öncelikle bağırsaklarda parazit oluşumunu önleyen ve bağırsak tıkanıklıklarını iyileştiren yeşil kabak sindirim sistemi üzerinde de oldukça etkilidir. Midede şişkinliği engelleyen ve bağırsak çalıştıran besinler arasında yer alan bu mucizevi besin ile kısa süreli bir detoks yapmak mümkündür.
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Kefir
Bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için önemli rol oynayan kefir, içerdiği probiyotikler sebebiyle bağırsak çalıştıran besinler arasında yer alır. Aşırı stres, sağlıksız beslenme ve yanlış ilaç kullanımı sonucunda florası bozulan bağırsaklar için adeta bir şifa kaynağı olan kefir aynı zamanda yararlı bakteri ve mantarların sağlıklı bir şekilde çalışmasını da hızlandırıyor.
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Keten Tohumu
Keten tohumunun vücut sağlığı için bilinen pek çok faydası bulunmaktadır. İçerdiği B12 vitamini sebebiyle tokluk hissi yaratması, bağırsak hareketlerini düzenlemesi ve diyabete karşı koruyucu rol oynaması en önemli faydaları arasında yer alır. Genellikle bağırsak problemi yaşayanların sıklıkla tükettiği keten tohumu bu özellikleri sebebiyle bağırsak çalıştıran besinler arasında en etkililerinden birisidir.
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Kivi
Kivinin içerisinde aktinidin ismi verilen bir enzim bulunur ve bu enzim proteinlerin parçalanması sürecinde önemli rol oynar. Sindirim sürecini kolaylaştırması sebebiyle kivinin bu özelliği oldukça önemlidir. Aynı zamanda bağırsak çalıştıran besinler arasında yer alan bu meyve bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlığı ve diğer bağırsak sorunlarını iyileştirir. Bu nedenle tüketimi sıklıkla tavsiye edilir.
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Kuru Erik
Pek fazla bilinmese de kuru eriğin bağırsaklar üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. İçerisinde yer alan lifler laksatif bir etki gösterir ve bağırsağın atım sürecini kolaylaştırır. Bu da daha düzenli ve sağlıklı bağırsak hareketleri anlamına gelir. Dozunda ve makul olarak tüketilen kuru erik bağırsak çalıştıran besinler arasında en etkili olanlarından biridir.
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Koyu renkli sebzeler
Yeşil sebzeler mükemmel bir çözünmeyen lif kaynağıdır.
Kuşkonmaz, muz, pırasa, enginar, kereviz, domates, soğan, bezelye, şeftali ise prebiyotik besinlerdendir. Prebiyotik besinler, bağırsaklarımızdaki sağlıklı bakterilerin gıdasıdır ve dolayısıyla bağırsak sisteminin düzenli olarak çalışabilmesi için tüketilmeleri gereklidir.
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Ananas da bağırsak çalıştıran meyveler arasında yer alır. Erik, limon, elma, kivi, mandalina gibi meyveler de bağırsakları iyi çalıştırır.
Bağırsak çalıştıran meyve ve sebzeler; kayısı, hurma, elma, armut, kivi, incir, turunçgiller, erik, avokado, üzüm, pancar, ıspanak, pazı, enginar, kabak, lahana olarak da sayılabilir. Yulaf ezmesi, çiya tohumu, keten tohumu, zeytin ve zeytinyağı bağırsakları çok çalıştıran gıdalar arasında yer alır.
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Brokoli, lahana, kabak, biber bağırsak çalıştıran sebzeler arasında bulunur.
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Somon
İnflamatuar bağırsak hastalığı, gıda intoleransları ve diğer sindirim bozuklukları olan kişilerde genellikle bağırsakta iltihaplanma olur. Omega-3 yağ asitleri bu iltihabı azaltmaya ve böylece sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir.
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Su
Kabızlık, bağırsak tembelliği gibi çeşitli sindirim problemlerinin en önemli nedeni yeteri miktarda su içmemektir. Susuz kalan vücut uzun vadede sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilerini gösterecektir. Bu nedenle vücudun günlük su ihtiyacı yeterli miktarda karşılanmalı ve su tüketimi önemsenmelidir. Bağırsakların sağlığı için bağırsak çalıştıran besinler arasında en etkilisi ve önemlisi sudur.
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Lahana turşusu
Lahana turşusu, bağırsak sağlığını destekleyen fermente bir gıdadır. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlayarak şişkinlik ve hazımsızlıkla mücadele eder. Ancak tansiyon sorunu olanların fazla tuz içeriği sebebiyle tüketmemesi gerekir.
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Yoğurt
İçerdiği probiyotikler sebebiyle bağırsak florasını güçlendirdiği bilinen yoğurt aynı zamanda sindirim sisteminin düzenlenmesinde de rol oynar. Bunun yanı sıra bağırsak hareketlerini düzenlemesi de önemli faydaları arasında yer alır. Kolon kanseri de dahil olmak üzere pek çok sağlık problemini önlediği bilinen yoğurt bağırsak çalıştıran besinler arasında ilk sıralarda yer alır.
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Zeytinyağı
Bazı araştırmalar, zeytinyağının bağırsak iltihabını azaltmaya yardımcı olduğunu, hazımsızlık problemlerini hafifletmede faydalı ve ayrıca sindirim enzimleri üretme ihtiyacını azaltarak pankreasa fayda sağlayabileceğini ortaya koymuştur.
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Bağırsakları çalıştıran bitki çayları
Bağırsaklarda meydana gelen sağlık problemleri kimi zaman can sıkıcı olabilmektedir. Günlük yaşam aktivitelerinin bile aksamasına yol açan bu problemlere bitki çayları ile çare bulunabilir. Bu dönemlerde düzenli olarak bağırsakları çalıştıran bitki çayları tüketilebilir. Örneğin;
Sinameki çayı
Karahindiba çayı
Limonlu nane çayı
Isırgan otu çayı
Siyah ve yeşil çay
Biberiye çayı