B12 vitamininin düşük olduğuna ilişkin işaretler
Süt ürünleri, balık, et gibi ürünlerde doğal olarak bulunan B12 vitamini, kırmızı kan hücresi oluşumunda, beyin ve sinir fonksiyonlarında ve DNA üretiminde önemli bir role sahip olan vücut tarafından üretilemeyen suda çözünen bir vitamindir. Gıdaların emilimini etkileyen sindirim sistemi rahatsızlıkları bulunan kişilerde B12 vitamini eksikliği oluşabilir. Peki, B12 vitamini eksikliğini nasıl anlarız? İşte B12 vitamininin düşük olduğuna ilişkin işaretler…
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B12 vitamini eksikliği anemisi, vücudunuzda B12 vitamini eksikliği olduğundan vücudunuzda yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığında ortaya çıkan bir durumdur. Tedavi edilmeyen B12 vitamini eksikliği kansızlık, yorgunluk, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı, kas güçsüzlüğü, bağırsak problemleri, sinir hasarı ve ruh hali bozukluklarına yol açar.
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Vücutta depolanma miktarı da düşük olan B12 vitamini içeren besinlerin çok bekletilmemesi, pişirme süresine dikkat edilmesi tavsiye edilen öneriler arasındadır. Besinleri pişirme süresinin uzaması ve derecesinin yükselmesi, B12 vitamininin kaybını artırmasına yol açabilir.
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B12 vitamini, vücudun kan ve sinir hücrelerini sağlıklı tutma, DNA yapımına yardımcı olma, kemik, saç, cilt ve tırnak sağlığını destekleme ve yorgun ya da zayıf hissetmeye neden olan megaloblastik aneminin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca folik asit ile birlikte çalışarak mylein sentezinde önemli rol oynayan B12 vitamini bağışıklık sistemini güçlendirerek protein metabolizmasında yer alır. Bu denli önemli bir bileşen olan bu vitaminin eksikliği ise oldukça ciddi sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir. Peki, eksikliği nasıl anlaşılır?
İşte B12 vitamininin düşük olduğuna ilişkin işaretler…
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Uyuşma
Elleriniz, ayaklarınız veya bacaklarınız "iğneler" içindeymiş gibi mi hissediyorsunuz? B12 eksikliği sinirlerinizi kaplayan koruyucu kılıfa zarar verebilir. Çölyak, Crohn hastalığı veya diğer bağırsak hastalıkları gibi hastalıklar vücudunuzun vitamini emmesini zorlaştırabilir. Mide ekşimesi ilaçları da alabilirsin.
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Her zamankinden daha çok üşümek
Yeterli B12 eksikliği, vücudunuzda oksijeni taşımak için yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olmayabilir (anemi). Bu, özellikle ellerinizde ve ayaklarınızda titremeye ve üşümeye neden olabilir.
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Zihin bulanıklığı
B12 eksikliği depresyona, kafa karışıklığına, hafıza sorunlarına ve demansa neden olabilir. Ayrıca dengenizi de etkileyebilir. B12 takviyeleri genellikle güvenlidir. Yetişkinler için doktorlar günde 2,4 mikrogram önermektedir. İhtiyacınızdan fazlasını alırsanız vücudunuz geri kalanını idrar yoluyla dışarı atar. Yine de yüksek dozların baş dönmesi, baş ağrısı, anksiyete, mide bulantısı ve kusma gibi bazı yan etkileri olabilir.
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Zayıflık
Kaslarınızın gücü eksik olabilir. Ayrıca kendinizi yorgun veya sersemlemiş hissedebilirsiniz. Doktorunuz vücudunuzda ne kadar B12 bulunduğunu kontrol edebilir ancak tamamı kullanılamayabilir. Bu nedenle, yavaş büyüyebilen veya daha hızlı ortaya çıkabilen semptomlara dikkat etmeniz ve doktorunuzu uyarmanız önemlidir.
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Pürüzsüz dil
Doktorunuz buna atrofik glossit diyebilir. Dilinizde papilla adı verilen küçük şişlikler kaybolmaya başlar. Bu onun pürüzsüz ve parlak görünmesini ve hissetmesini sağlar. Enfeksiyonlar, ilaçlar ve diğer durumlar da buna neden olabilir. Ancak yeterli miktarda B12 veya diğer besinlerin olmaması durumunda diliniz de ağrıyabilir.
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Ağız yaraları
Bu ülserleri diş etlerinizde veya dilinizde alabilirsiniz. Düşük B12, anemi veya başka bir durumun işareti olabilirler. Yaralar genellikle kendi kendine iyileşir, ancak sirke, narenciye ve kırmızı biber gibi acı baharatlar gibi tahriş edici veya ağrılı olabilecek maddelerden uzak durmak yardımcı olur. Reçetesiz satılan bazı ilaçlar ağrınızı dindirebilir.
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Sürekli sebze tüketiyorsanız dikkat!
B12 eksikliği nadirdir çünkü vücudunuz birkaç yıl boyunca yeterli miktarda besin depolayabilir. Ancak bitkilerde B12 yoktur. Bu nedenle, herhangi bir hayvansal ürün yemeyen veganlar ve vejetaryenler, zenginleştirilmiş ekmek, kraker ve tahıllar gibi bazı işlenmiş tahılları eklemelidir.
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Kalp çarpıntısı
Bu, kalbinizin aniden hızlandığı veya atladığı zamandır. Bunu boğazınızda veya boynunuzda hissedebilirsiniz. Tavuk, yumurta ve balıktan daha fazla B12 vitamini alabilirsiniz. Ancak şimdiye kadarki en iyi kaynaklardan biri, menünüzde düzenli olarak yer almayan bir şeydir: sığır karaciğeri.
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Eksiklik nedeni: Yaş
Yaşlandıkça vücudunuz B12'yi o kadar kolay ememeyebilir. Eğer tedavi etmezseniz, düşük B12 seviyeleri anemiye, sinir hasarına, huysuzluğa ve diğer ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle herhangi bir semptom olup olmadığına dikkat edin ve doktorunuz tavsiye ederse kan testi yaptırın.
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Eksiklik nedeni: Kilo cerrahisi
En yaygın kilo verme operasyonlarından birine “gastrik bypass” denir. Ameliyattan sonra yiyecekler midenizin ve ince bağırsağınızın bazı kısımlarını atlar. Genellikle B12'nin kullanılabilir forma dönüştüğü yer burasıdır. Doktorunuz muhtemelen B12 seviyenizi izleyecek ve ihtiyacınız varsa takviyeleri veya aşıları önerecektir.
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Kıtlığın nedeni: İlaçlar
Bazı ilaçlar B12 seviyenizi düşürür veya vücudunuzun vitamini kullanmasını zorlaştırır. Onlar içerir:
Enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan kloramfenikol
Lansoprazol (Prevacid) ve omeprazol (Prilosec) gibi proton pompası inhibitörleri
Simetidin (Tagamet) ve famotidin (Pepcid) gibi peptik ülser ilaçları
Diyabet için metformin.
Aldığınız tüm ilaç ve takviyeleri doktorunuza ve eczacınıza bildirin.
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Sindirim sorunları
İştahınızı kaybedebilir, çok fazla kilo verebilir veya kaka yapmada zorluk (kabızlık) yaşayabilirsiniz. B12 düzeyiniz düşükse, vücudunuzun emdiğinden emin olmak için doktorunuz sıklıkla onu bir kas içine enjekte edecektir. Bazen yüksek dozda haplar da işe yarayabilir. Ancak B12 eksikliğinin semptomlarının diğer birçok hastalığın belirtilerine benzer olabileceğini unutmayın.
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HAMİLE VEJETARYENLER DİKKAT!
Hem hamilelik hem de emzirme döneminde B12 takviyeleri hakkında doktorunuzla konuşun. Yeterince alamayan bebeklerin sinirlerinde veya beyin hücrelerinde ciddi ve kalıcı hasarlar meydana gelebilir. Bebeğinizin de takviyeye ihtiyacı olabilir.
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