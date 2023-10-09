Gençlik iksiri olarak kullanılıyor! Kolajen içecekleri ve takviyeleri ne işe yarıyor?

Bu peptitler, cildin, saçın ve tırnakların oluşmasına yardımcı olan keratin gibi proteinleri üreten yapı taşlarına daha da parçalanabilir. Veya peptitler, kıkırdak, kemik, kaslar veya tendonlar gibi vücudun diğer kısımlarında biriken kolajen oluşturabilir. Şu ana kadar insanlar üzerinde yapılan hiçbir çalışma, ağız yoluyla aldığınız kolajenin cildinize, saçınıza veya tırnaklarınıza ulaşacağını açıkça kanıtlamadı.