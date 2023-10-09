Gülmenin şaşırtıcı etkisi: Kalp sağlığını iyileştiriyor!
Kendinizi en son ne zaman gülerken buldunuz? Modern yaşamın getirdiği telaşe ciddiyetinizi artırmış olabilir. Ancak uzmanlar gülmenin sağlık açısından faydalı olabileceğini belirtiyor.
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En son ne zaman güldün? Belki bir arkadaşımın bayat bir şaka, TikTok'ta saçma bir video ya da Netflix'te özel bir komedi anlatması yüzündendi. Mizah hayata biraz daha kaygısız bakmanıza yardımcı olsa da gülmenin sağlığa da bazı faydaları vardır.
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Sağlık psikoloğu Grace Tworek, Cleveland Clinic'e kahkahanın rahatlama tepkinizi işaret ettiğini söyledi. Hayatınızda önemli stres etkenleri olduğunda, biraz mizah sinir sisteminize "Sakin olun" der.
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Kahkaha aynı zamanda sizi sosyal durumlarda bir araya getirir, böylece başkalarına bağlı olduğunuzu hissedersiniz. Kaç konuşma iyi bir şakayla başlar? Bu stresi etkisiz hale getirmek için.
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İyi bir göbek kahkahası vücudunuzu taze oksijenle canlandırır ve sonunda kalp atış hızınızı sakinleştirir. Kan akışındaki bu artış kalbiniz için iyidir.
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The FASEB Journal'da 2009 yılında yayınlanan bir makaleye göre kahkaha, kolesterol seviyenizi ve kalp sorunlarına yol açan kimyasalları etkileyerek kalp hastalığı riskinizi de azaltabilir.
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KAHKAHA KALP SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİREBİLİR
Araştırma çalışması, bir yıl boyunca diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterol hastası olan 20 kişiyi takip etti; bazı kişilere her gün 30 dakika komik bir şey izleme görevi verildi.
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Her iki grup da durumları için ilaç aldı. Sadece iki ay sonra, mizah grubu HDL kolesterol düzeylerini ("iyi" tür) artırdı. Dördüncü ayda, mizah grubunda yüksek tansiyon ve kardiyovasküler hastalığa işaret eden inflamatuar belirteçlerin seviyeleri daha düşüktü.
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Journal of Epidemiology dergisinde 2016 yılında yayınlanan bir makaleye göre günlük kahkahalar, daha düşük kalp hastalığı riskiyle de bağlantılı olabilir.
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Araştırmada Japonya'da 20.000'den fazla kişiye ne sıklıkla güldükleri ve kendilerine kalp hastalığı teşhisi konup konulmadığı soruldu. Hiç gülmeyen kişilerde, her gün gülecek bir şeyler bulan kişilere kıyasla kalp hastalığı görülme sıklığı daha yüksekti.
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Gülmek aynı zamanda daha düşük felç riskiyle de ilişkilendirildi. Araştırmacılar, sonuçların ters nedenselliği gösterebileceğini, yani kalp hastalığı veya felç geçiren kişilerin gülmek için daha az nedene sahip olabileceği anlamına geldiğini belirtti.
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HAYATINIZA DAHA FAZLA KAHKAHA NASIL EKLENİR?
HelpGuide.org'a göre iyi bir kahkaha, izin verirseniz ciddi veya üzücü bir durumdan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bir düşünün; Instagram'da TikTok'ta yayınlanan o videoya kahkahalar atarken kızgın kalmak ne kadar zor? Gülmek, savunmanızı ve engellemelerinizi serbest bırakmanıza olanak tanır.
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Telefonunuzda gülecek bir şey bulamasanız bile, telefonunuzdan başınızı kaldırıp diğer insanlara gülümsemeyi deneyin. Başkalarının da gülümseyip gülümsemediğine bakın.
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Kendinizi olumsuz bir düşünce döngüsü içinde bulduğunuzda, güzel bir nefes almak gibi basit bir şey olsa bile minnettar olduğunuz birkaç şeyi yazın. Bazen berbat bir arkadaşlığa takılıp kalabilirsiniz, o yüzden sizi güldüren insanların arkadaşlığını arayın.
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Ayrıca sahtesini de yapabilirsiniz. Simüle edilmiş kahkahalar neredeyse gerçek kahkahalar kadar işe yarar. Gülme şarkısı olan bir program izlediğinizde, komik bulmasanız bile onunla gülün. Hepsinden önemlisi, utanç verici anları paylaşarak kendinize gülmenin yollarını bulun.