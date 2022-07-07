Bireysel Emeklilik Sistemi'nde bir çok yatırımcı ilk seçtiği fonda kalıp sistemden yeterince yararlanamazken bu handikabı aşmak için oluşturulan BEFAS platformunu kullanan 20 bin 684 kişi özellikle altın ve hisse fonlarından geçmiş performansına bakarak yaptıkları değişim ile diğerlerine göre daha avantajlı konuma geldi. Çünkü Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre son 1 yılda BEFAS platformunda tercih edilen altın ve hisse fonları önemli kazanç sağlayanlardan oluştu.

YALNIZCA ÜÇTE BİRİ KADIN

Fonlarını değiştirerek fon getirilerini artırmak isteyenlerin yüzde 32,4'ü kadınlardan yüzde 67.57'sini erkekler oluşurdu. Kadınlarda fon değiştiren en büyük grup 43, erkeklerde ise 37 yaşındakilerden oluştu. Sayıları erkeklerde 372 kadınlarda 132 olan fon dağılımını kendi bulundukları emeklilik şirketinden başka emeklilik şirketleri ile çalışan portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonları tercih edenlerin ağırlıklı olarak hisse ve altın fonlarını tercih ettikleri gözlendi.

ORTA YAŞLILAR YERİNDE DURMUYOR

Fon değiştirerek fon getirilerini artırmak isteyenlerin en kalabalık gurubunu yüzde 33,88 ile 30-39 yaş aralığında olanlar meydana getirdi. Sisteme henüz yeni giren 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin oranı yüzde 3.64 olurken 18-29 arası katılımcılar yüzde 12.42 ile değişime en az ihtiyaç duyanlar grubundan ikincisini oluşturdu. 40-49 yaş aralığı ise yüzde 30 ile ikinci en kalabalık grup oldu. 50 yaş üzeri de yüzde 19.74 ile yaşlarının gereği çok hareketli olmayan grubu oluşturdu. Sistemin yürürlüğe girdiği günden bu yana 20 bin 684 yatırımcı fonlarını 416 bin 449 kez değiştirdi. Katılımcıların yalnızca sisteme girdiği emeklilik şirketinin değil tüm fonların alınıp satıldığı platforma vatandaşlar yaklaşık 1.2 milyar liralık işlem gerçekleştirdi.

BEFAS NEDİR?

Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından işletilen, emeklilik yatırım fonu paylarının alım satımının yapılacağı merkezi elektronik platformu. 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla katılımcıların bu platform üzerinden sunulan diğer emeklilik şirketlerinin fonlarının alım satımını yapmasına imkân tanındı. Emeklilik şirketleri, kendi fonlarının yanı sıra BEFAS üzerinden başka şirketlerin fonlarını almak isteyen katılımcıların taleplerini, internet ve/veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirmelerini sağlıyor.