Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.474,30 %0,03
        DOLAR 30,3756 %0,07
        EURO 32,8876 %-0,15
        ALTIN 1.986,19 %-0,02
        FAİZ 43,51 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,56 %-0,30
        BITCOIN 42.965,00 %-1,34
        GBP/TRY 38,5280 %-0,10
        EUR/USD 1,0819 %-0,24
        BRENT 82,64 %-0,28
        ÇEYREK ALTIN 3.247,54 %-0,01
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur Ombudsman askerliği borçlanan memurun EYT’den yararlandırılmasını istedi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Ombudsman askerliği borçlanan memurun EYT’den yararlandırılmasını istedi

        Kamu Başdenetçisi (Ombudsman), 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi memurları sevindirecek önemli bir karar aldı. Ombudsman, kamuda çalışmaya 2000 yılında başlayan memurun askerlik süresini borçlanarak emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanma talebini haklı buldu. Memurun EYT'den yararlandırılması konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na tavsiyede bulundu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 31.01.2024 - 07:59 Güncelleme: 31.01.2024 - 07:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ombudsman'dan askerlik borçlanması kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2008 Ekim ayından itibaren sigortalı çalışmaya başlayan memurlar dahil herkesin sigortalı çalışma öncesindeki askerlik sürelerini borçlanmaları halinde, sigorta başlangıç tarihini borçlandıkları gün kadar öne çekiyor. Aynı uygulama 2008 öncesi çalışmaya başlayan SSK ve BAĞ-KUR’lular ile yurt dışı borçlanması yapanlar için de geçerli.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        SGK, 2008 Ekim ayından önce memuriyete başlayanların memuriyet öncesindeki askerlik sürelerinin borçlanılması halinde ise borçlanılan süreleri emekli aylığına sayıyor ancak daha erken emekli olmasını sağlayan emeklilik koşullarının belirlenmesinde dikkate almıyor. SGK’dan taleplerine olumsuz cevap alan memurlar konuyu Ombudsman’a taşıyarak çözüm arıyorlar.

        REKLAM

        Geçen yıl mart ayında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile yaş koşulu kaldırılınca 5434 Sayılı Kanun’a tabi memurlar açısından askerlik borçlanmasının emeklilik koşullarının belirlenmesinde dikkate alınması hususu daha fazla önem kazandı. İlk kez 4 Aralık 2000 tarihinde 5434 Sayılı Kanuna tabi olarak göreve başlayan bir uzman çavuş, memuriyetten önceki askerlik süreleri için borçlanma yaptığını ancak EYT’den yararlandırılmadığını belirterek Ombudsman’a başvurdu.

        8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan memurlar SSK ve BAĞ-KUR’lular gibi kademeli yaşa tabi bulunuyor. Kademeli yaş geçen yıl mart ayında çıkartılan EYT kanunu ile kaldırıldığı için 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve 9000 prim gününü tamamlamış bulunan memurlar hemen emekli olabiliyorlar. İlk kez çalışmaya 4 Aralık 2000 tarihinde başlayan uzman çavuş, askerlik borçlanması süresinin dikkate alınarak kendisinin de EYT’den yararlandırılması gerektiğini belirtti.

        SGK: ASKERLİK BORÇLANMASI 5434’E TABİ MEMURLARIN SİGORTA BAŞLANGICINI ÖNE ÇEKMİYOR

        Ombudsman, uzman çavuşun talebiyle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan açıklama istedi. SGK’dan gelen yazıda, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra 5434 Sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlayanların emekli aylığına hak kazanabilmesi için 25 hizmet yılının yanı sıra kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını tamamlaması gerektiği, bu nedenle uzman çavuşun kademeli yaşa tabi olmasının mümkün olmadığı belirtildi.

        REKLAM

        5434 Sayılı Kanunda, borçlanmak suretiyle geçen sürelerin sigortalılık başlangıcını geriye götüreceğine ve borçlanılan sürelerde geçerli olan kanun hükümlerine göre emekli olabileceklerine dair hüküm bulunmadığı kaydedildi.

        SGK’nın yazısında, borçlanmanın sosyal sigortacılığın temel prensiplerine aykırı, aktüeryal dengeleri bozan istisnai bir hak olduğu, istisnai hakların da hukukta dar yorumlandığı görüşü savunuldu. Kanun koyucunun bazı durumlarda borçlanmanın sigortalılık başlangıcını geriye götüreceğini özel olarak düzenlediği, nitekim SSK ve BAĞ-KUR’lular için ilgili kanunlarda açıkça bu yönde düzenlemeye yer verildiği vurgulandı. Oysa 5434 Sayılı Kanun’da bu yönde bir düzenleme olmadığı ifade edildi.

        Bazı kamu görevlilerinin 5510 Sayılı Kanunla 2008 ekim ayından itibaren çalışmaya başlayanlara tanınan haktan yararlanarak sigortalılık başlangıç tarihinin geriye götürülmesi gerektiğini iddia ettiğine dikkat çekilen yazıda, 5510’daki hükmün ilk defa 2008 Ekim ayından itibaren çalışmaya başlayanları kapsadığı, uzman çavuş 2000 yılında göreve başladığından 5434 Sayılı Kanuna tabi olduğu ifade edildi.

        REKLAM

        Uzman çavuşun kademeli yaş uygulamasına tabi olma talebinin sosyal güvenlik reformlarının temel amacına da aykırı olduğu, erken emeklilik, fiili çalışmada geçmeyen sürelere tanınan kolay borçlanma imkanları gibi hususların sosyal güvenlik sistemlerinin aktüeryal açıdan sürdürülebilir olmasını olanaksız kıldığı görüşü savunuldu.

        SGK’nın yazısından da görüleceği gibi askerlik borçlanmasının sigorta başlangıç tarihini öne çekme uygulamasından herkes yararlanıyor ancak sadece 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi memurlar yararlanamıyor.

        OMBDUSMAN EYT’DEN YARARLANDIRILMASI İÇİN TAVSİYE KARARI ALDI

        Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, başvuruyu “hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden” değerlendirdi. Borçlanma işleminin sigortalılık başlangıcını geriye götürüp götürmeyeceği değerlendirmesinin ilgili kanunla kurulan sistemin yapısına uygun olarak yapılması gerektiğini vurguladı. Buna göre, SGK’nın sigortalılık başlangıcının geriye çekilmemesi yönündeki işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı ancak borçlanılan sürenin emeklilik şartlarının hesabında dikkate alınmamasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

        Kamu Başdenetçisi Şeref malkoç bu değerlendirme sonrası uzman çavuşun borçlandığı askerlik sürelerinin gözönüne alınarak emeklilik şartları bakımından kademeli yaş maddesi kapsamında belirlenen emeklilik şartlarının hesabında dikkate alınması yönünde SGK’ya tavsiye bulundu. Diğer bir ifadeyle EYT düzenlemesinden yararlandırılarak yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirmesi halinde emeklilik hakkı sağlanmasını tavsiye etti.

        SGK, 5434 Sayılı Kanunda “Borçlanma süreleri sigorta başlangıç tarihini öne çeker” şeklinde açıkça hüküm bulunmadığı için 2008 Ekim öncesi göreve başlayan memurların talebine olumsuz yanıt veriyor. Ancak, 5434 Sayılı Kanun’da, borçlanma süresinin sigorta başlangıcını öne çekemeyeceğine dair de bir hüküm bulunmuyor. Genelge değişikliği ile hakkın sağlanmasının önünde bir engel bulunmuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ombudsman
        #5434
        #askerlik borçlanması
        #sigorta başlangıcı
        #eyt
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Netanyahu'dan "Saldırılar sürecek" mesajı
        Netanyahu'dan "Saldırılar sürecek" mesajı
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Yunanistan: Bütçemiz F-35 filosu için yeterli
        Yunanistan: Bütçemiz F-35 filosu için yeterli
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Müzikholde silahlı saldırı
        Müzikholde silahlı saldırı
        Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni detay! Polonya plakalı otomobil bulundu
        Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni detay! Polonya plakalı otomobil bulundu
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Habertürk Anasayfa