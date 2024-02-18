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        Haberler Televizyon OLAYLI DOKUNULMAZLIK | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Olaylı dokunulmazlık! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takımın kim olacağı merak ediliyor. Peki, 18 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte 18 Şubat Pazar günü Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 20:51 Güncelleme: 18.02.2024 - 20:51
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        • 1

          Survivor'da Hakan ve Ogeday kavgası gündeme geldi. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele dikkat çekti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı? 18 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimizde eklenecektir.

        • 3

          17 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 17 Şubat Cumartesi akşamı 36. bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı 36. bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıyasıya mücadele gösterdi.

        • 4

          Yarışmacılar, zorlu parkurlarda rakiplerini elemek için üst düzey performans gösterdi. Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Kırmızı Takım oldu.

        • 5

          17 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor’da dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları konseyde toplandı. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununda en düşük performansı gösteren kişinin sebebini de yazarak ismini sandığa yazdı. Açıklanan sonuçlara göre 7 oy alan Hakan Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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