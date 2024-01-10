Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.736,26 %-1,06
        DOLAR 29,9710 %0,04
        EURO 32,7916 %0,12
        ALTIN 1.953,55 %0,07
        FAİZ 39,95 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,07 %-0,12
        BITCOIN 45.935,00 %1,12
        GBP/TRY 38,0891 %0,00
        EUR/USD 1,0930 %0,02
        BRENT 77,89 %0,39
        ÇEYREK ALTIN 3.194,05 %0,07
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Okul servis ücretleri zamlı tarife 2024 | Kısa mesafe, uzun mesafe İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar oldu ve ne kadar zam geldi? - Merak Edilenler Haberleri

        Okul servis ücretlerine yüzde 28,09 zam! İşte 2024 Kısa mesafe, uzun mesafe İstanbul okul servis ücretleri...

        Taksi ve servis ücretlerine yapılan yüzde 28,09 zammın ardından 0-1 km arası 1.300 TL olan okul servis aylık ücret tarifesi 365,17 liralık zamla birlikte 1.665,17 TL'ye yükseldi. En uzun mesafe olan 23-25 km arası aylık okul servis ücretleri ise 3.042 TL'den 3.896,50 TL'ye yükseldi. İşte 2024 Kısa mesafe, uzun mesafe İstanbul zamlı okul servis ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 08:32 Güncelleme: 10.01.2024 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Zamlı okul servis ücretleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısının ardından araştırılmaya başlandı. Toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam geldiği açıklanırken gözler İstanbul kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücretlerine çevrildi. İşte 2024 0-1 km, 1-3 km, 3-5 km, 5-7 km, 19-21 km, 21-23 km ve 23-25 km zamlı okul servis ücretleri tarifesi...

        • 2

          2024 OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

          0-1 km okul servisi 1665 lira, 1-3 km 1783 lira, 3-5 km 1926 lira, 5-7 km 2008 lira, 7-9 km 2117 lira, 9-11 km 2451 lira, 11-13 km 2821 lira, 13-15 km 2965 lira, 15-17 km 3199 lira, 17-19 km 3384 lira, 19-21 km 3600 lira, 21-23 km 3750 lira, 23-25 km 3896 lira oldu.

        • 3

          OKUL SERVİS ÜCRETİ ZAMMI İKİNCİ YARIYILDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

          Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 1300 liradan 1665 liraya yükseldi. Okul servis ücreti zammının, ikinci yarı yıldan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

          Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 675,84 liradan 865,69 liraya çıktı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!
        Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Semih parlıyor!
        Semih parlıyor!
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Tekirdağ’da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Tekirdağ’da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Çölde açan çiçek...
        Çölde açan çiçek...
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Santos'a hoş geldin partisi!
        Santos'a hoş geldin partisi!
        Habertürk Anasayfa