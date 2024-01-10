Okul servis ücretlerine yüzde 28,09 zam! İşte 2024 Kısa mesafe, uzun mesafe İstanbul okul servis ücretleri...
Taksi ve servis ücretlerine yapılan yüzde 28,09 zammın ardından 0-1 km arası 1.300 TL olan okul servis aylık ücret tarifesi 365,17 liralık zamla birlikte 1.665,17 TL'ye yükseldi. En uzun mesafe olan 23-25 km arası aylık okul servis ücretleri ise 3.042 TL'den 3.896,50 TL'ye yükseldi. İşte 2024 Kısa mesafe, uzun mesafe İstanbul zamlı okul servis ücretleri...
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Zamlı okul servis ücretleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısının ardından araştırılmaya başlandı. Toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam geldiği açıklanırken gözler İstanbul kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücretlerine çevrildi. İşte 2024 0-1 km, 1-3 km, 3-5 km, 5-7 km, 19-21 km, 21-23 km ve 23-25 km zamlı okul servis ücretleri tarifesi...
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2024 OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
0-1 km okul servisi 1665 lira, 1-3 km 1783 lira, 3-5 km 1926 lira, 5-7 km 2008 lira, 7-9 km 2117 lira, 9-11 km 2451 lira, 11-13 km 2821 lira, 13-15 km 2965 lira, 15-17 km 3199 lira, 17-19 km 3384 lira, 19-21 km 3600 lira, 21-23 km 3750 lira, 23-25 km 3896 lira oldu.
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OKUL SERVİS ÜCRETİ ZAMMI İKİNCİ YARIYILDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 1300 liradan 1665 liraya yükseldi. Okul servis ücreti zammının, ikinci yarı yıldan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 675,84 liradan 865,69 liraya çıktı.