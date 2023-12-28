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        Haberler Ekonomi Girişimcilik OİB'den mobilite girişimlerine 1 milyon TL ödül - Girişimcilik Haberleri

        OİB'den mobilite girişimlerine 1 milyon TL ödül

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İTÜ Çekirdek Big Bang Startup Challenge yarışmasında otomotiv sektöründeki beş girişim projesine toplam 1 milyon TL ödül verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 10:49 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:49
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        Mobilite girişimlerine 1 milyon TL ödül
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        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Big Bang Start-up Challenge’a otomotiv sektöründeki beş girişim projesine toplam 1 milyon TL ödül dağıttı.

        OİB’in 1 milyon TL değerindeki ödül çeklerini OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve OİB Denetim Kurulu Üyesi ve OGTY Komite Başkanı Ömer Burhanoğlu, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Leon Kalma birlikte açıkladı.

        OİB ödüllerine Newky, Whysee, ZGN Otonom, SuTech Otonom ve Powea Akıllı Enerji Çözümleri projeleri layık görüldü.

        Etkinlikte konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Son 18 yılın 17’sinde Türkiye ihracatının şampiyonu olan otomotiv endüstrimiz bu yıl yaklaşık 35 milyar dolar ihracat ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşmaya hazırlanıyor. Bunun için de 10 yılı aşkın süredir gençlere destek oluyor, sektörümüzün gücünün ve tecrübesinin, genç girişimcilerin yaratıcı akıllarıyla birleşmesini sağlıyoruz. Geleceğin ihtiyaçlarını anlayabilmemiz için gençlerin bilgisine, kültürüne, çevikliğine ihtiyacımız var" dedi.

        OİB OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu da, "OİB olarak, Ticaret Bakanlığı himayelerinde ve TİM koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlediğimiz OGTY’de desteklediğimiz projeler 44 milyon dolar yatırım aldı, 15 milyon dolar ciroya ulaştı ve 1.300’den fazla kişiye istihdam sağladı. Bu projelerin bugünkü değerleri 340 milyon dolar. Ayrı bir gurur da yüzde 60’ının şirketleşmiş olması. Sektörümüze ve TOGG’a kazandırılan startup’lar var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Mobilitede yatırım almış her iki Startup’tan biri mutlaka bizim programdan çıkıyor. Bu güzel sonuçlar sanayi temsilcilerinin desteği, yatırımcıların, girişim sermayesi fonlarının daha çok oyuna girmesi ve devletin teşvik mekanizmalarını oluşturmasıyla kalıcılığa ulaşacak" dedi.

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