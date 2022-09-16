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ÖGG sonuçları açıklandı mı? 99. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı! Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖGG sonuçları açıklandı mı? 99. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı

99. dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları için beklenen tarih geldi çattı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce adayın katılım gösterdiği zorlu sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündem olmuş durumda. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı? İşte, konuya ilişkin son durum...

16.09.2022 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ile ilgili aramalar yeniden iyice artmış durumda. 27 Ağustos 2022 tarihindeki sınavda ter döken adaylar, ÖGG sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabını arıyor. Konuyla ilgili olarak gözler artık Emniyet Genel Müdürlüğü'nde. İşte detaylar...

  • ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatında ÖGG sınav soru ve cevapları 16 Eylül'de yayınlanacak.

    Söz konusu sınavın açıklanma saati ise henüz belli değil.

  • 2022 ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

  • ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

  • ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

    Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

    Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.

    Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

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