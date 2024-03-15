ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş! EGM 107. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG sınav sonuçları egm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınavların tamamlanmasıyla değerlendirme işlemleri başladı. Sınavın ardından cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. Değerlendirmesinde ise her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılıyor. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 107. Dönem EGM ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak?
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EGM tarafından ÖGG sonuçları son dakika açıklandı açıklaması bekleniyor. 24 Şubat’ta düzenlenen Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Sınav sonuçlarının gün içinde erişime açılacak. Peki Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
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ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
24 Şubat’ta düzenlenen Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. EGM tarafından yayınlanan kılavuz bilgisine göre 107. dönem ÖGG sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “onlineislemler.egm.gov.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile sorgulanacak.
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ÖGG SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.