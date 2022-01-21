TÜİK 2021 ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK aralık ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aralıkta aylık yüzde 13.58, yıllık yüzde 36.08 arttı. Beklenti aylık yüzde 8.54, yıllık yüzde 30.05'ti. Çekirdek enflasyon yüzde 31.9'a çıktı. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 19,60 oldu.

TÜFE beklentisi yıllık yüzde 30.05, çekirdek enflasyon beklentisi ise yüzde 24.3'tü.

Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu.