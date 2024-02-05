Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.665,68 %0,23
        DOLAR 30,5268 %0,12
        EURO 32,9360 %-0,13
        ALTIN 1.992,48 %-0,19
        FAİZ 43,13 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,17 %-0,30
        BITCOIN 42.691,00 %-0,16
        GBP/TRY 38,5332 %-0,20
        EUR/USD 1,0781 %-0,11
        BRENT 77,76 %0,56
        ÇEYREK ALTIN 3.257,70 %-0,19
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ocak ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te! 2024 Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak ve beklentisi ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

        Gözler TÜİK'te! 2024 Ocak ayı enflasyon oranı açıklanıyor!

        Ocak ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yılın ilk enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılacak. 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. İşte 2024 Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı saat...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 07:49 Güncelleme: 05.02.2024 - 07:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2024 yılının ilk enflasyon rakamları için nefesler tutuldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon oranlarını bugün açıklayacak. Emekli ve memur zammında belirleyici olan Aralık ayı enflasyon rakamları, bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77 olarak gerçekleşti. Ekonomik verilerin belirlenmesinde rol alan enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. İşte 2024 Ocak ayı enflasyon beklentisi...

          TÜİK İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYIN

        • 2

          OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.

        • 3

          ARALIK AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

          TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,39 ile konut oldu.

        • 4

          6 AYLIK ENFLASYON NASIL OLDU?

          2023 enflasyon tablosunun netleşmesiyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon rakamları yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

        • 5

          ENFLASYON TAHMİN ANKETİ YAYINLANDI!

          Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

          Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

          Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.

          Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Bölge bölge hava durumu! 6 bölgede yağış var!
        Bölge bölge hava durumu! 6 bölgede yağış var!
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Asker eğlencesi dönüşünde kaza yaptılar: 2 ölü, 1 yaralı
        Asker eğlencesi dönüşünde kaza yaptılar: 2 ölü, 1 yaralı
        Bakan Fidan'dan ABD İran çatışması yorumu
        Bakan Fidan'dan ABD İran çatışması yorumu
        "Soytarılık!"
        "Soytarılık!"
        NATO: Rusya askeri bir tehdit değil
        NATO: Rusya askeri bir tehdit değil
        "Semih'i elimizde tutamayız"
        "Semih'i elimizde tutamayız"
        Semih fırtınası!
        Semih fırtınası!
        Sanal oyunda Çin'i 'hayali düşman' ilan ettiler
        Sanal oyunda Çin'i 'hayali düşman' ilan ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Kasımpaşa doludizgin!
        Kasımpaşa doludizgin!
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Habertürk Anasayfa