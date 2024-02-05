Gözler TÜİK'te! 2024 Ocak ayı enflasyon oranı açıklanıyor!
Ocak ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yılın ilk enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılacak. 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. İşte 2024 Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı saat...
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2024 yılının ilk enflasyon rakamları için nefesler tutuldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon oranlarını bugün açıklayacak. Emekli ve memur zammında belirleyici olan Aralık ayı enflasyon rakamları, bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77 olarak gerçekleşti. Ekonomik verilerin belirlenmesinde rol alan enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. İşte 2024 Ocak ayı enflasyon beklentisi...
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OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.
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ARALIK AYI ENFLASYONU NE KADARDI?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,39 ile konut oldu.
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6 AYLIK ENFLASYON NASIL OLDU?
2023 enflasyon tablosunun netleşmesiyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon rakamları yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.
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ENFLASYON TAHMİN ANKETİ YAYINLANDI!
Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.