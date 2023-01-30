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Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi: 2023 TÜİK Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Ocak ayı enflasyon beklentisi: TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Ocak ayı enflasyon rakamları için nefesler tutulmuş durumda. Ekonomi gündemini takip edenler enflasyon oranı rakamlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyorlar. Ocak enflasyon beklenti tahmini anketi Merkez Bankası tarafından yayımlandı. İşte Ocak 2023 enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağına ve enflasyon beklentisi ile ilgili detaylar...

Giriş: 30.01.2023 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son olarak enflasyon oranı Aralık ayında yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Ocak ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Merkez Bankası tarafından yayınlanan beklenti anketi ile 12 ve 24 aylık enflasyon beklentisi tahminleri açıklandı. Peki, TÜİK Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Ocak ayı enflasyon oranı tahminleri...

  • OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ocak ayı enflasyon verilerinin 3 Şubat 2022 Cuma günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

  • YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 32,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,56 ve yüzde 17,18 olarak gerçekleşmişti.

  • 12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 40,74 olasılıkla yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 30,72 olasılıkla yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 40,00 – 40,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 40,54’ünün beklentilerinin yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 40,00 – 49,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

  • 24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,26 olasılıkla yüzde 10,00 – 14,99 aralığında, yüzde 55,50 olasılıkla yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 13,12 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

  • Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,75‘inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 14,99 aralığında, yüzde 46,88‘inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 21,88’ininbeklentilerinin yüzde 20,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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