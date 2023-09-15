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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Simit Sarayı'nın üretici şirketi DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. pay başına 10,24 liradan halka arzına onay verdi. Şirketin yüzde 30'una portföy yönetim şirketi Re-Pie 2020 yılında ortak olmuştu. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 110,3 milyon TL olan sermayesinin 185,3 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 75 milyon TL payın satışı yapılacak. DMR Unlu Mamuller'in halka arz fiyatı SPK tarafından açıklanan bültende pay başına 10,24 TL olarak belirlendi. Böylece şirketin yaklaşık yüzde 40'nın halka açılmasına izin verilirken şirketin toplam değeri 1 milyar 897 milyon lira ve halktan toplanacak miktar ise 768 milyon lira olacak.

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ARZ GELİRİ İLE İHRACAT İÇİN YATIRIM YAPILACAK

DMR'nin Simit Sarayı'nın sattığı ürünlerin yüzde 40'ını ürettiği geri kalan üretimin yüzde 60'ının ise diğer mağaza ve otellere satıldığı ve yaklaşık 30 ülkeye da ihracat edildiği öğrenildi. Danimarka, İsrail ve Kanada dahil 30 ülkeye ihraç edilen ürünlerin daha çok donuk ürünler olduğu kaydedildi. Halka arz geliri ile başta donuk ürünlerin üretilmesi ve taşınması için makine ve ulaşılması zor pazarlara kolay ürün yetiştirmek için soğuk zincir yatırımları yapılacağı öğrenildi. Şirketin Re-pie ortaklığının ardından ürettiği ürünlerin sadece Simit Sarayı mağazalarında değil diğer market ve otellerde satışına ağırlık verdiği bu ortaklığın da ağırlıklı olarak benzer amaçla yapıldığı biliniyor.

BORÇSUZ ŞİRKET

DMR'nin borçları ile gündeme gelen Simit Sarayı'ndan farklı olarak borçsuz bir şirket olduğu ifade edildi. Ayrıca DMR'nin Simit Sarayı markasının 30 yıllık isim hakkı sahibi olduğu da ifade edildi. Bu halka arzın ardından mağazaların sahibi Simit Sarayı şirketinin da halka açılacağı öğrenildi.

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