Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin, Güney Afrikalı bikini modeli Candice van der Merwe'ye 16 milyon doların üzerinde para gönderdiği ortaya çıktı.

New York Times gazetesinin Güney Afrika mahkeme kayıtlarından elde ettiği bilgiye göre Hariri'nin başbakan seçilmeden önce 2013 yılında Merwe'ye para göndermeye başladığı belirtildi.

İkilinin Seyşeller'de lüks bir otelde tanıştıktan sonra romantik bir ilişki yaşadığı, yapılan ilk para transferinin 2013 yılında 15 milyon 299 bin 965 dolar ile başladığı kaydedildi.

Genç mankenin paranın 10 milyon doların üzerindeki kısmıyla yüzme havuzlu ve okyanus manzaralı gayrimenkuller aldığı, babasına da gayrimenkul şirketi kurması için 2.7 milyon dolar verdiği ortaya çıkarken, hesabında 537 bin dolar nakit bulunduğu belirtildi.

Mahkeme kayıtlarına göre, o dönem 20 yaşında olan Candice van der Merwe'nin reklam ve mayo takvimi çekimlerinden elde ettiği yıllık kazancı ise yaklaşık 5 bin 400 dolardı.

Olayın orta çıkması ise Güney Afrika maliyesi sayesi baş rolü oynadı. Vergi dairesi görevlileri işlemin gelir vergisine tabi olduğunu öne sürerken van der Merwe ise paranın hediye olduğu ve yasaya göre vergilendirilemeyeceğini savundu. Konu mahkemeye taşındı ve genç manken parayı Hariri'den aldığını söyleyerek ilişkisini de itiraf etti. Hariri, 1998 yılından beri evli ve 3 çocuğu bulunuyor.

"SAAD'IM SENİ SEVİYORUM"

NYT'nin ulaştığı mahkeme belgelerine göre, gayrimenkul satın almak isteyen van der Merwe, Hariri'ye banka hesabını yolladığı notta "Saad'ım seni seviyorum" yazdı.

Kayırlara göre Hariri, paranın yanı sıra mahkeme sürecinde hesapları bloke edilen mankene 1 milyon dolar daha gönderirken 2013 yılında Audi R8 Spyder ve Land Rover Evoque marka araba ve ekranını kırdığı cep telefonunun yerine son model iki telefon da satın almış.

ŞİRKETİ İFLAS ETMİŞTİ

Forbes verilerine göre 2013 yılında toplam serveti, büyük bölümü babası da eski başbakan olan ve suikaste uğrayan Refik Hariri'den kalma varlıklarla 1.9 milyar dolar civarında olan Saad Hariri şu sıralar ülkesi Lübnan'da eleştirilerin odağında.

Mali krizden dolayı hükümet aleyhine yoğun protestoların olduğu Lübnan'da Hariri, kemer sıkma önlemlerinin alınarak "ekonomik olağanüstü hal" ilan edilmişti.

Hariri'nin şirketleri defaatle zor duruma düşer hatta maaş ödeyemez hale gelirken, 2017 yılında Saudi Öger iflas ederek operasyonlarına son vermişti. Maaşını alamayan binlerce Filipinli çalışan Suudi Arabistan'da mahkemeye başvurdu. Hariri'nin ismi bir dönem Türkiye'de de gündemden düşmedi.

TÜRK TELEKOM'U ALIP BORCUNU ÖDEMEMİŞTİ

Türk Telekom’un özelleştirilen yüzde 55’lik hissesini alan OTAŞ (Ojer Telekomünikasyon AŞ) da Hariri'nin sahibi olduğu Öger Telekom bünyesindeydi. Öger Telekom, 2013 yılında bankalardan özelleştirme için 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi almış fakat kredileri ödeyemeyerek kaçmıştı.

3 milyar dolarlık kredi veren Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası başta olmak üzere kredi veren bankalar, birlikte kurdukları Levent Yapılandırma Yönetimi ile BTK'nın izni ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayıyla şirketin Türk Telekom'daki hisselerini devralmıştı.

ÜLKEDEKİ İSTİKRAR BOZULMAK İSTENİYOR

New York Times makalesine görüş vermeyen Hariri, haberin yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada olaya doğrudan değinmedi ancak "Bana karşı ne kampanya yürütürlerse yürütsünler, ne derlerse desinler, ne yazarlarsa yazsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Hariri, "Zor bir ekonomik dönemden geçtiğimiz doğru ve bu yüzden cesur kararlar almak zorundayız. Ne zaman bir şeyler başarsak birileri eleştiriyor. birileri ülkedeki istikrarı bozmak istiyor." ifadelerini kullandı.