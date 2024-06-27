Nokia, Alcatel Submarine Networks’ü Fransız devletine satıyor

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Dünya genelinde 800.000 kilometreden fazla (dünya çevresini yaklaşık olarak dolaşabilecek kadar uzun bir ağ) optik deniz altı sistemine sahip endüstri liderlerindenolan Alcatel Submarine Networks'ün (ASN) satışı için anlaşmaya varıldı. Önde gelen teknoloji firmalarından Nokia bünyesinde geleneksel telekom uygulamalarından web ölçekli hizmet sağlayıcı altyapılarına ve deniz üstü petrol ve gaz projelerine kadar geniş bir yelpazeye hizmet veren şirket Fransız devletine satılıyor.

350 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Nokia, Alcatel Submarine Networks (ASN) işini Fransız devletine 350 milyon euro karşılığında satma anlaşması imzaladı. Bu satış, Network Altyapı İş Grubu’nun net satışlarını yaklaşık 1 milyar euro azaltacak olsa da, işletim kar marjını 100–150 baz puan artıracak.

REKLAM Deniz altı kabloları ve iletişim sistemleri konusunda uzmanlaşmış olan şirketin satışın, Nokia’nın temel pazarlarında büyüme fırsatlarına odaklanmasına olanak tanırken, ASN’nin stratejik gelişimini Fransız devletinin sahipliğinde sürdürmesine imkan sağlayacağı belirtiliyor. Nokia, satışın tamamlanmasının ardından hala ASN’de %20 hisse sahibi olacak ve yönetim kurulunda temsil edilmeye devam edecek. Anlaşmanın 2024’ün sonunda veya 2025’in başında tamamlanması planlanıyor. Bu süreçte, ASN, Fransız devletinin deniz altı iletişim altyapısındaki liderliğini sürdüreceği de açıklandı.