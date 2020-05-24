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Nissan Türkiye yurtdışına yönetici ihraç etti. Şirketten yapılan açıklamada, Nissan Türkiye bünyesinde 2016 yılından itibaren Satış Müdürü olarak görev yapan Orhan Seyman'ın, Nissan Mısır Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine atandığı belirtildi.

1 Nisan itibarı ile yeni görevine başlayan Seyman'ın yeni pozisyonu ile satış, pazarlama, bayi geliştirme ve müşteri hizmetleri sorumluluklarını üstleneceği açıklandı.

Nissan Türkiye Satış Müdürü pozisyonuna ise şirkette daha önce Bayi Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Müdürü görevini yürüten Burak Azmanoğlu'nun getirildiği bildirildi.

1 Nisan itibarı ile yeni görevine başlayan Azmanoğlu'nun yeni pozisyonu ile perakende filo, tedarik yönetimi ve lojistik operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacağı kaydedildi.

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