Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomotiv sektörü, hem üretim hem de satış anlamında koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörler arasında bulunuyor.

Dünya çapında fabrikaların ve bayilerin kapalı kaldığı Nisan ayında, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde otomotiv satışları yüzde 90 seviyesinde azalırken, Türkiye otomotiv pazarı ise Nisan ayını yüzde 15'e yakın bir daralma ile geride bıraktı.

Yaşanan son gelişmeler ise, pazarın yıl sonunda geçen yılki seviyeyi yakalayabileceği yönünde bir beklenti yaratmış durumda.

Tüm bu konuları ve sektörün geleceğini Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri ile konuştuk.

'PAZAR HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPARLANACAK'

Sosyal mesafenin hayatımıza girmesi ile popülerliği artan bir online toplantı uygulaması üzerinden görüşlerine başvurduğumuz Doğueri, sözlerinde pazar tahmini ile başlayan ile başladı.

Yıl başında 2020 için 670 bin adetlik bir pazar tahmini yaptıklarını belirten Doğueri, koronavirüs salgını nedeniyle ise pazarın yıl sonunda 500 bin ile 600 bin aralığında kalacağını öngördüklerini belirtti.

Türkiye'de ertelenmiş talebin bulunduğuna dikkat çeken Doğueri, "2018'den bu yana Türkiye'de ertelenmiş bir müşteri talebi var. Pazar geçmişte 1 milyon adetlik seviyelerini gördüğünü unutmayalım. Ayrıca, ikinci eldeki canlılık da müşteri tarafındaki otomobil talebini bizlere gösteriyor. Bireysel araç sahipliğinin koronavirüs salgını sürecinde öne çıktığını görüyoruz. Faiz oranları da araç satın almayı cazip hale getiriyor. Önümüzdeki dönemde işlerin düzeleceğini görüyoruz. Mart'tan bu yana pazarda yaşanan güç kaybının sonraki aylarda hızlı bir şekilde toparlanacağına inanıyoruz" dedi.

'ARAÇ TEDARİKİ YAKINDA ESKİ GÜNLERİNE DÖNER'

Doğueri, Mart ayında fabrikaların kapanmaya başlamasının son dönemde araç bulunurluğu sorununu da beraberinde getirdiğine işaret ederek, "Üretimin yeniden başlaması ile önümüzdeki haftalarda araç tedarikinin eski günlerine döneceği umuyoruz. Araç bulunurluğu fabrikaların açılmaya başlaması ile birlikte problem olmaktan çıkacak. Hazırlıklarımızı hızla canlanacak bir pazara yönelik yapıyoruz" diye konuştu.

Doğueri, Haziran ayında eskiye dönüşün gerçekleşeceğini vurguladı.

Öte yandan, Ocak ayında Nissan'ın Türkiye'deki pazar payının yüzde 3 seviyesinde olduğunu hatırlatan Emre Doğueri, yıl sonunda da aynı seviyeyi hedeflediklerini söyledi.

'LEAF VE JUKE 2021 BAŞINDA TÜRKİYE'DE'

Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, önümüzdeki dönemde pazara sunacakları yeni modellere yönelik de bilgiler paylaştı.

Japon üreticinin b-segment SUV temsilcisi Juke'in ikinci nesli ile tam elektrikli Leaf modellerini 2021 başında Türkiye'ye getireceklerini bildiren Doğueri, koronavirüs salgını sebebiyle lansman tarihlerinde küçük gecikmeler yaşadıklarını söyledi.

Doğueri, normal şartlarda yeni Juke'in Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacağını, gelinen noktada ise üretim adetlerine bağlı olarak modelin lansmanın yıl sonu ve 2021 başında yapılacağı bilgisini paylaştı.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Doğueri ile, Leaf'in tam elektrikli bir model olmasından yola çıkarak, Türkiye'deki şarj altyapısı çalışmaları üzerine de konuştuk.

Beli başlı şirketlerin Türkiye'de şarj istasyonu kapsamı alanını günden güne büyüttüğünü söyleyen Doğueri, "Nissan markası olarak değil ama yapacağımız iş birlikleri ile şarj konusunda müşterilerimize hizmet sunmayı planlıyoruz" dedi.

'İKİNCİ EL ARAÇ İÇİN YENİ OLUŞUM İÇİNDEYİZ'

Emre Doğueri, ikinci el araç satışına yönelik yeni bir yapılanma içerisinde olduklarından da bahsetti.

Doğueri, "İkinci el araç satışı sıfır araç pazarından ayrıştırılamaz. Bu ikisi birbirlerini sürekli destekler. Biz de, yeni bir marka ile ikinci el araç piyasasına daha güçlü gireceğiz. Bunu yaparken daha yenilikçi davranacağız. Bayiler için ikinci el araç satışı çok önemli" dedi.

Emre Doğueri, ikinci el araç satışı için odaklı yeni markaları ile ilgili, deyim yerindeyse ser verip sır vermedi.

'AVRUPA'DAN ARAÇ GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Mart ayı ortasında otomotiv üretimine ara verilmesi, yıl başından beri devam eden araç bulunurluğu sorununu zirveye çıkarmıştı. Buna çare olarak, Avrupa'da kalan stokları Türkiye'ye getirebilen markalar, Nisan'da başarılı sonuçlar elde ettiler.

Bu konuda Nissan Türkiye'nin bakış açısını sorduğumuz Emre Doğueri, "Avrupa'dan araç getirme konusu bizim de gündemimizde. Bu noktada, Avrupa'da kalan araçların Türkiye pazarına uygunluk konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Bu araçları Türkiye'ye getirmek için girişimlerde bulunuyoruz" dedi.

'TÜRKİYE NİSSAN İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Geçtiğimiz günlerde Nissan'ın Avrupa pazarından çıkacağı yönünde ortaya atılan iddialar sektörde şaşkınlık yaratmıştı.

Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu kaydeden Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, "Nissan'ın Avrupa'dan çıkışı söz konusu değil. Nissan açısından, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgeleri içinde en öncelikli ülkelerden birisi Türkiye, çünkü pazarın gerçek performansı 1 milyon adetler düzeyinde. Bütün çalışmaları pazarın yeniden 1 milyon adetlere geleceği yönünde yapıyoruz. Nissan için Türkiye pazarı çok önemli, çok değerli ve çok öncelikli" ifadesini kullandı.

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