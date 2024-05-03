Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.268,31 %0,58
        DOLAR 32,3670 %-0,03
        EURO 34,7902 %0,01
        GRAM ALTIN 2.393,37 %-0,14
        FAİZ 45,27 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 27,62 %-0,57
        BITCOIN 59.306,00 %0,96
        GBP/TRY 40,6748 %-0,02
        EUR/USD 1,0743 %0,16
        BRENT 83,96 %0,35
        ÇEYREK ALTIN 3.913,16 %-0,14
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Nisan ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2024 Nisan ayı enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı! 2024 Nisan ayı enflasyonu kaç oldu?

        Nisan ayı enflasyon oranı için kritik güne gelindi. Emekli ve memur maaş zammı başta olmak üzere pek çok ekonomik kalemi belirlemede önemli bir yeri olan enflasyon rakamları TÜİK'in son dakika açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. İşte, 2024 Nisan ayı enflasyon oranı rakamlarına dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Nisan ayı enflasyon rakamları için geri sayım devam ediyor. Nisan ayı enflasyon verisi bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Paylaşılan verilerin ardından kira artış oranı ile 4 aylık enflasyon farkı netleşecek. Peki, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

          TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

        • 3

          Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.

        • 4

          Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        Dünya'nın içindeki gezegen enkazı: Theia!
        Dünya'nın içindeki gezegen enkazı: Theia!
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Habertürk Anasayfa