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        Haberler Dünya Boeing'in eski çalışanlarından biri daha öldü

        Boeing'in ifşaatçı eski çalışanlarından biri daha öldü

        Uçak şirketi Boeing'in modelleriyle ilgili endişelerini belirten John Barnett, 9 Mart'ta ölü bulunmuştu. Uçaklarla ilgili endişelerini dile getiren ve Boeing'e dava açan eski çalışan daha hayatını kaybetti. Joshua Dean'ın enfeksiyon sonucunda öldüğü açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 23:22 Güncelleme: 02.05.2024 - 23:22
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        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
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        ABD'li uçak şirketi Boeing'in ürettiği bazı modellerin güvenliği ilgili endişelerini dile getiren eski şirket çalışanlarından birinin daha sürpriz bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

        Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Boeing tedarikçisi Spirit AeroSystems'ın eski kalite müfettişi Joshua Dean'ın bu hafta antibiyotiğe dirençli MRSA olarak bilinen bir enfeksiyon sonucu öldüğü kaydedildi.

        Açıklamada, Dean'ın ölümü "beklenmedik" olarak nitelendirildi.

        Son iki ay içinde Boeing şirketinin güvenliği konusunda kamuoyuna konuşan ikinci kişinin hayatını kaybetmesi dikkati çekti.

        44 yaşındaki eski Boeing çalışanı Dean, Boeing'in son yıllarda yaşanan bir dizi felaketle bağlantılı modeli 737 MAX uçağının bileşenlerinde tehlikeli arızalar olduğunu açıklamıştı.

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        Dean, 2023'te işten çıkarılması üzerine, açıkça konuştuğu için kovulduğunu iddia ederek, şirket hakkında federal mercilere şikayette de bulunmuştu.

        BARNETT DE ÖLÜ BULUNMUŞTU

        Boeing uçaklarının güvenliği ile ilgili açıklama yapan diğer bir isim 62 yaşındaki John Barnett de 9 Mart'ta Güney Carolina'da kaldığı otelin yakınında aracında "başına silah ile ateş etmiş halde" ölü bulunmuştu.

        Barnett, 2010 yılında Boeing'in Kuzey Charleston fabrikasında çalışırken öğrendiği uçaklardaki bazı üretim hatalarıyla ilgili sorunları yönetime ilettiğini ancak şirketin bunları ele almak yerine kendisine misilleme yaptığını öne sürmüştü.

        Ocak ayında, Alaska Havayolları jetinin kapı panelinin uçuş sırasında havaya uçması olayının ardından Barnett, Boeing'in 737 Max 9 jetlerini uçuşlara çok hızlı geri döndürmesinden endişe duyduğunu da dile getirmişti.

        Barnett, şirket tarafından taciz edildiği iddiasıyla Boeing'e dava açmış ancak mahkemeye ifade vermesi gereken ikinci günde kaldığı otelin otoparkında cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Boeing şirketine karşı Barnett ve Dean'ı, aynı hukuk firması temsil ediyordu.

        *Haberin görselleri AP ve Jenny Dean tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Boeing
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