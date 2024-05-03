Kirada tavan zam oranı belli oldu
TÜİK, nisan ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59.64 olarak gerçekleşti
Giriş: 03.05.2024 - 10:16 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:18
TÜİK'in nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.
On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 59.64 oldu.
Mart ayında yüzde 57.50 olan oran, şubatta 55.91, ocakta ise 54.72 idi.
KONUTTA YÜZDE 25 TAVANI, TEMMUZA KADAR DEVAM EDECEK
Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ