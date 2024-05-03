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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da, huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı - Son dakika haberleri

        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!

        Antalya'da, 65 yaşındaki İzzettin Söğüt, kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda 73 yaşındaki Selçuk Goncegül ile 66 yaşındaki Ali Serdar Batır yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 74 yaşındaki Ahmet Özdemirel ise yaralandı. Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Söğüt'ün, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, şüphelinin olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi. Katil zanlısı ilk ifadesinde, "Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Dedikodumu yapıyorlardı. Sürekli hakkımda konuşuyorlardı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 09:48 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:29
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        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
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        Antalya'da tüyler ürperten olay, saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Mektep Sokak'taki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi.

        BIÇAKLA 3 KİŞİYE SALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre İzzettin Söğüt (65), aralarında husumet olduğu öne sürülen ve kendisiyle aynı huzurevinde kalan Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'e (74) bıçakla saldırdı.

        YANGIN MERDİVENLERİNDEN KAÇTI

        Söğüt olay sonrası yangın merdiveninden kaçtı. Huzurevi görevlilerinin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi.

        2'Sİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ, 1'İ AĞIR YARALI

        Sağlık görevlileri, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü.

        KATİL ZANLISI DA YAKALANDI

        Ekipler, İzzettin Söğüt'ü yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve bekçilerin el fenerleriyle yaptığı aramada İzzettin Söğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı.

        ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Hayatını kaybeden Selçuk Goncegül, 73 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Selçuk Goncegül, 73 yaşındaydı.

        Polis merkezine götürülen Söğüt, işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edilerek Antalya'ya getirildi. Selçuk Goncegül ve Ali Serdar’ın cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        ZANLININ ŞİKAYETLER NEDENİYLE ÇIKIŞI VERİLMİŞ

        Hayatını kaybeden Ali Serdar Batır, 66 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Ali Serdar Batır, 66 yaşındaydı.

        AA'da yer alan habere göre, yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Söğüt'ün, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, şüphelinin olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.

        "BENİ SÜREKLİ ŞİKAYET EDİYORLARDI"

        İzzettin Söğüt, Antalya Cinayet Büro Amirliği'ndeki ilk ifadesinde, "Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Dedikodumu yapıyorlardı. Sürekli hakkımda konuşuyorlardı" dedi. Söğüt'ün, olayda meyve bıçağı kullandığı ortaya çıktı.

        30'A YAKIN BIÇAK DARBESİ

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, hayatını kaybeden Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinde 3, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemirel'in de 20-25 arası bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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