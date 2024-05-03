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        Haberler Dünya Eski İngiliz başbakan Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı

        Eski İngiliz başbakan Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı

        Eski Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, fotoğraflı kimliğini yanına almayı unuttuğu için İngiltere genelinde yapılan yerel seçimlerde görev yapan sandık kurulu tarafından oy kullanmasına izin verilmedi. Johnson kimlik zorunluluğunu 2022 yılında kendi getirmişti. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 10:21 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:43
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        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
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        İngiltere'nin güneyindeki Oxfordshire adlı kentte oy kullanmak için sandığına giden Johnson, fotoğraflı kimliğini yanına almayı unuttuğu için sandık görevlileri tarafından oy kullanmasına izin verilmedi. İlgili yasayı Johnson, kendi döneminde yasalaştırmıştı.

        2022 yılında seçmen sahtekarlıklarını engellemek için fotoğraflı kimlik zorunluluğu getirilmişti. Önceki uygulamada seçmenin ismini ve adresini vermesi oy kullanabilmesi için yeterliydi.

        Johnson başbakanlığı döneminde getirdiği yeni kural için, "İlk kez oy kullanacaklardan kimliklerini göstermelerini istemenin mantıksız olduğunu düşünmüyorum" demişti.

        Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından yapılan ilk seçimde İngiltere genelinde 14 bin seçmen kimliğini gösteremediği için oy kullanamamıştı.

        Johnson'ın sözcüsünün açıklamasına göre, sandık görevlileri tarafından geri çevrilen Johnson, daha sonra fotoğraflı kimlik kartıyla geri döndü ve oyunu kullanabildi.

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