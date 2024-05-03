Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den talip var!
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, sergilediği performansla Avrupa'da transferin gözdesi haline geldi. Birçok kulübün takip ettiği 19 yaşındaki forvete bu kez İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.
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Beşiktaş'ta bu sezon yıldızını parlatan Semih Kılıçsoy'a, Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.
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Birçok kulüp tarafından takip edilen 19 yaşındaki forvete son olarak İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United talip oldu.
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İngiliz basınından Caught Offside'ın haberine göre; Michail Antonio'nun ilerleyen yaşı sebebiyle West Ham United'ın genç bir forveti kadrosuna katmak istediği ve adaylardan birinin de Semih Kılıçsoy olduğu belirtildi.
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Semih Kılıçsoy'un fiziksel özelliklerinin West Ham'ın oyun anlayışına son derece uygun olduğu ifade edilirken, Londra ekibinin bu nedenle genç yıldızı listenin en başına aldığı vurgulandı.
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BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 25-30 MİLYON EURO
Öte yandan Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.
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West Ham'ın yakın zamanda siyah-beyazlı ekibe teklifte bulunmaya hazırlandığı yazıldı.
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Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtilen Semih için en şanslı takımın şu anda West Ham olduğu, Londra ekibinin de bundan faydalanarak Semih'i ikna etmek istediği kaydedildi.
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19 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 11 gol atarken, 2 de asist kaydetti.