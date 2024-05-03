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        Haberler Ekonomi Teknoloji Pil sağlığı için dikkat: Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür? - Teknoloji Haberleri

        Pil sağlığı için dikkat: Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?

        Akıllı telefonunuzun pilinin sağlığını nasıl artırırsınız? Düzenli olarak yüzde 100'e ulaşmak için uykudayken şarj etmenin faydalı olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu aslında pilinize zarar verir ve ömrünü kısaltır. İşte, akıllı telefon pillerinin bakımıyla ilgili gerçekler ve neden gece boyunca şarj etmemeniz gerektiği…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 08:00 Güncelleme: 03.05.2024 - 00:28
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        • 1

          Günümüzde teknolojinin hayatımızdaki önemi artarken, akıllı telefonlarımız da vazgeçilmez birer parça haline geldi. Ancak, telefonlarımızı gece boyunca şarj etme alışkanlığımız sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Özellikle uyku sırasında telefonun şarj olması, pil sağlığına zarar verebilir. İşte nedenleri...

        • 2

          PİL ÖMRÜ BEKLENTİSİ NASIL BELİRLENMELİ

          Telefonunuzun mümkün olduğu kadar uzun süre kullanılabilir olmasını istiyorsanız cihazınız özellikle şarjdayken kullanmamaya özen göstermeniz gerekir. Telefonunuz bozulduğu takdirde pil değiştirmek eğer garanti kapsamında değilse yüklü bir maaliyetle sonlanacağından pil sağlığına ekstra dikkat etmek önemlidir.

        • 3

          KULLANMASANIZ BİLE PİL ZAYIFLIYOR

          Şarj edilebilir piller zamanla yavaş yavaş kapasitelerini kaybederler (kullanmasanız bile). Düzenli kullanımın ilk yılından sonra kapasitenin düştüğünü fark edeceksiniz. Çoğu kişi için, iki yıllık sürenin ötesinde tek bir şarjla bütün bir günü geçirmek imkansızdır.

        • 4

          PİL ŞARJ DÖNGÜSÜ

          Üreticiler, akıllı telefonların ömrünü "pil şarj döngüleri" aracılığıyla belirler. Şarj döngüsü, pilin yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj edilmesi ve ardından yüzde 0'a kadar boşaltılması olarak tanımlanır. Beklenen şarj döngüsü sayısı, pilin belirgin bir şekilde kapasite kaybına uğramadan önce kaç tam döngüyü kaldırabileceğini size söyleyecektir.

        • 5

          LİTYUM İYON PİL

          Şarj edilebilir teknolojinin çoğunda Lityum İyon (Li-İyon) piller kullanılır. Akıllı telefonlarda, buharlaştırıcılarda, dizüstü bilgisayarlarda ve hatta motorlu testerelerde bir tür Lityum İyon pil bulabilirsiniz.

        • 6

          ŞARJ EDİLEBİLİR LİTYUM İYON NEDEN BOZULUR?

          Akıllı telefonlar ve tabletler, Lityum-İyon Polimer (Li-Poly) adı verilen Li-İyon pilin bir çeşidini kullanır. Bu sürüm daha güvenlidir, daha küçüktür ve daha hızlı şarj olur. Aksi takdirde, herhangi bir Li-Ion pilde olduğu gibi Li-Poly için de aynı kullanım ömrü kuralları geçerlidir

        • 7

          Pilinizi düzenli olarak yüzde 80'in üzerine şarj ettiğinizde ve yüzde 20'nin altına düşmesine izin verdiğinizde piliniz en hızlı şekilde azalır. Cihazınız yüzde 50 şarjla en iyi şekilde çalışır.

        • 8

          Pil ömrünüzü uzatmak için aşırılıklardan kaçının. Yüzde 100'e ulaşan kısmi şarj ve deşarjlar, tek bir tam döngü olarak sayılır. Yüzde 20 ila 80 arasında kısmen şarj edip boşaltarak, kapasitede gözle görülür bir düşüşe çarpmadan önce 1000 tam döngü veya daha fazlasını elde edebilirsiniz. Bu neredeyse üç yıllık günlük ücret anlamına geliyor.

        • 9

          TELEFONUNUZU NEDEN BİR GECEDE ŞARJ ETMEMELİSİNİZ?

          Yatağa gittiğinizde telefonunuzun fişini çekin ve uyandıktan sonra şarj edin. Bu, sabah rutininiz sırasında, işteyken veya akşam televizyon izlerken olabilir. Cihazınızın şarj edilmesi bir saat sürebilir ancak siz uyurken cihazınızı fişe takılı bırakmak, şarj cihazına daha uzun süre bağlı kalması anlamına gelir.

        • 10

          Telefonunuzun pili aşırı şarj edilemez. Üreticiler bunu önlemek için önlemler alıyor. Ancak yüzde 100'e kadar şarj ettiğinizde, "damlama şarjı", yani cihazınızın varsayılan olarak kullandığı enerjiyi telafi etmeye yetecek kadar ekstra enerji eklenir. Yüzde 100'e kadar şarj edip fişe takılı tutarak pilinizi aşırı kullanıyorsunuz ve onu ihtiyaç duymadığında enerji harcamaya zorluyorsunuz.

        • 11

          TELEFONU KESİNLİKLE YASTIĞINIZIN ALTINDA BIRAKMAYIN

          İmkanınız varsa cihazınızı kesinlikle yastığınızın altında bırakmayın. Hava akışının olmaması yalnızca pilinize potansiyel zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda yangın riskini de artırır

        • 12

          TELEFONUNUZ ŞARJ EDİLİRKEN UYGULAMALARI KULLANABİLİR MİSİNİZ?

          Cihazınızı şarj olurken yüksek yoğunluklu aktivitelerde kullanmamalısınız. Gerçekçi olmak gerekirse, birçok insan bunu yapıyor. Bununla birlikte, bunu düzenli olarak yapmak onarılamaz hasarlara neden olabilir.

          Fişi takılıyken YouTube videolarını izlemek veya en sevdiğiniz oyunda bir sonraki seviyeye geçmek cazip gelebilir, ancak pilinizi olumsuz yönde etkilemeye değmez.

        • 13

          CİHAZINIZIN PİL TÜKETİMİ NASIL AZALTILIR

          Cihazınızın sıcaklığını ve şarj yüzdesini izlemenin ötesinde, şarj etme sıklığını azaltarak pil ömrünü daha da uzatabilirsiniz. Daha az şarj, daha az döngü anlamına gelir ve bu da cihazınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

          Ekran zaman aşımı süresinin kısaltılması ve parlaklık ayarlarının düşürülmesi en büyük etkiyi yaratacaktır.

        • 14

          Ayrıca çoğu akıllı telefon ve bazı dizüstü bilgisayarlarda pil tasarrufu seçeneği bulunur. Bunlar nadiren cihaz deneyiminizi olumsuz etkiler.

          Sanılanın aksine Bluetooth ve Wi-Fi'ye bağlanmak fazla pil gücü tüketmez. Ancak GPS ve Mobil Verilerin devre dışı bırakılması, çoğu cihazda tüketimi önemli ölçüde azaltabilir.

        • 15

          PİLİNİZİN ÖMRÜNÜ NASIL UZATIRSINIZ?

          Peki akıllı telefonunuzun pilinin ömrünü nasıl uzatabilirsiniz? İşte bazı basit ipuçları:

          Pilinizi yüzde 20 ile 80 arasında tutmak için kısmi şarjları kullanın.

          Telefonunuzu gece şarj etmeyerek pilinizin yüzde 100'de tutulduğu süreyi azaltın. Bu, pilin en hızlı şekilde bozulacağı zamandır.

        • 16

          Cihazınızı oda sıcaklığında tutun, böylece aşırı sıcaklıklardan kaçının.

          Gereksiz hizmetleri kapatarak cihazınızın pil tüketimini azaltın. Her şarjdan daha uzun süre yararlanmak için pil koruyucuları kullanın.

          Kısa vadede pek bir fark göremeyebilirsiniz. Ancak bir yıl sonra telefonunuz tek şarjla hala tam gün dayanabildiğinde farkı anlayacaksınız.

          Kaynak: Make Use Of

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