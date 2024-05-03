Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portreleri Londra'da sergileniyor

Fatih Sultan Mehmet'in portresini taşıyan bir diğer madalyonun sahibi ise Constanza de Ferrera. Bu madalyonun arkasında ise Fatih, at üzerinde görülüyor. Yine Sultan'ın isteği üzerine İstanbul'a gönderilen sanatçılardan Ferrera'nın madalyonunun Fatih Sultan Mehmet öldükten sonra satılmak üzere tekrar yaptığı madalyonlardan olduğu tahmin ediliyor.

Bertoldo di Giovanni'ye ait Fatih madalyonunun arkasında ise at arabası üzerinde bir genç kabartması bulunuyor. Medici ailesinin saray heykeltıraşı Giovanni'nin hiç İstanbul'a gelmediği, madalyonunun ise Bellini'nin tablosundan esinlenerek yapıldığı düşünülüyor. Madalyonun arkasındaki at arabası üzerindeki genç figürü, Fatih'in askeri zaferlerini sembolize ediyor.