Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD ve Rus ordusu Nijer'de karşı karşıya geldi

        ABD ve Rus ordusu Nijer'de karşı karşıya geldi

        Rus ordusu, Nijer'de kontrolü elinde bulunduran cuntanın ABD güçlerini ülkeden çıkarma kararının ardından ABD'nin konuşlandığı hava üssüne giriş yaptı. İki ordu personeli, Nijer'in başkentindeki hava üssünde karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 10:05 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batı Afrika ülkesi olan Nijer'i yöneten cunta, Temmuz 2023'te gerçekleştirilen darbenin 'cihatçı' gruplara karşı mücadele amacıyla Nijer'de askeri üslere sahip olan ABD ordusunu ülkeden kovdu. Rusya ile güçlü ilişkileri bulunan Nijer, ülkeye Rus güçlerinin girişine onay verdi.

        Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, Rus güçlerinin ABD birliklerinin ABD'nin henüz boşaltmadığı hava üssüne girdiğini ancak aralarında bir temas olmadığını, Rus ordu personelinin Nijer'in başkenti Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havaalanı'nın yanında bulunan 101 numaralı hava üssünde ayrı bir hangar kullandıklarını söyledi.

        REKLAM

        Nijer'deki bu tansiyon, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ABD ve Rusya arasındaki gerilimin hat safhada olduğu bir dönemde yaşandı.

        Bu durum, çekilmenin ardından ülkedeki ABD tesislerinin akıbetine ilişkin soruları da gündeme getirirken ABD'li yetkili, "Durum harika değil ama kısa vadede yönetilebilir" dedi.

        "Riskli bir durum yok"

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerikan birliklerine veya teçhizatına yönelik herhangi bir riskin söz konusu olmadığını söyledi.

        Austin Honolulu'da düzenlediği basın toplantısında "Ruslar ayrı bir yerleşkede bulunuyorlar ve ABD güçlerine ya da ekipmanlarımıza erişimleri yok. Ben her zaman birliklerimizin güvenliği ve korunmasına odaklanıyorum. Ancak şu anda burada kuvvetlerimizin korunması açısından önemli bir sorun görmüyorum."

        ABD ve müttefikleri, Batılı hükümetlerle aralarına mesafe koymaya hevesli grupları iktidara getiren darbelerin ardından bir dizi Afrika ülkesinden askerlerini çıkarmak zorunda kaldı. Nijer'deki kopuşa ek olarak, ABD birlikleri son günlerde Çad'dan, Fransız güçleri ise Mali ve Burkina Faso'dan çıkarıldı.

        REKLAM

        Rusya, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor ve Moskova'nın kıtada 'sömürgeci bagajı olmayan dost bir ülke' olduğunu belirtiyor.

        Nijer'de Temmuz 2023'te askeri darbe meydana gelmişti. Darbenin ardından Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum gözaltına alınmış, cunta yönetimi kontrolü ele geçirmişti. Devlet başkanlığı yetkilerini General Abdourahmane Tchiani üstlendi.

        Cunta, mart ayında ülkede bulunan ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesini istemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        Habertürk Anasayfa