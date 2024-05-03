Gazetecilere saldırı
Serenay Sarıkaya, Fatih'teki bir mekânda sahne alan sevgilisi Mert Demir'i dinlemeye gitti. Çifti, kamuya açık alanda görüntülemek isteyen gazeteciler, mekândan çıkan bir kişinin saldırısına uğradı
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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in birlikteliği aylardır biliniyor. Nisan başında gittikleri Milano dönüşünde İstanbul Havaalanı'nda, 10 gün önce de Kuruçeşme'deki bir mekândan çıkarken el ele görüntülendiler.
Sözün özü; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir birlikteliğinin gizli - saklı bir yanı kalmadı.
Ne var ki...
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya, Fatih'teki bir mekânda sahne alan sevgilisi Mert Demir'i dinlemeye gitti. Fakat çifti, mekân çıkışı kamuya açık bir alanda görüntülemek isteyen gazeteciler, saldırıya uğradı.
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"BASIN GİDİN BURADAN"
Mekândan çıkan bir kişi, hakaret ederek; "Basın gidin buradan" diyerek gazetecileri göndermeye çalıştı.
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Aynı kişi, önce gazetecilere tekme - tokat saldırdı. Ardından da çevredeki evlere seslenip destek istedi. Evlerin birinden çıkan bir adamla birlikte gazetecilere hakarette bulunup, fiziksel saldırıya devam etti.
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Aynı kişiler, gitmek isteyen gazetecilerin araçlarına tekme ve yumruklarla zarar verdi.
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Gazeteciler, adeta canlarını zor kurtardı.
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