Hasan Arat'ın Almanya seferinin ardından Beşiktaş yönetimi toplanıyor

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya'daki temaslarının ardından İstanbul'a dönüyor. Arat, burada yaptığı görüşmelerle ilgili yönetimi kurulunu bilgilendirecek. Siyah-beyazlılar sonrasında sportif direktör ve teknik direktör konusundaki kararını verecek.

HANSI FLICK PAHALI GELDİ Beşiktaş'ın Fernando Santos öncesinde de gündeminin 1 numarasında bulunan Hansi Flick ile yeni bir temas daha kuruldu. Ancak Alman hoca hem maaş hem de bütçe beklentisi olarak siyah-beyazlılara pahalı geldi. Avrupa'nın önemli liglerinden teklif bekleyen Flick kapısı kesin olarak kapandı.

NURİ ŞAHİN İLE GÖRÜŞME OLUMLU Başkan Hasan Arat, Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin ile ise dün buluştu. Şahin ile yapılan görüşme oldukça olumlu bir havada geçti. Şahin, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakacağını dile getirirken raporlarını ve gözlemlerini de aktardı. REKLAM

DEVİN ÖZEK'TEN YANIT BEKLENİYOR Yeni sezonda sportif direktör pozisyonunu harekete geçirmeyi planlayan Beşiktaş'ta öne çıkan isim Devin Özek oldu. Başkan Arat, Özek ile Almanya seferinde yüz yüze görüşemese de diyaloğunu sürdürüyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği Özek'in teklife yanıtı bekleniyor. Başkan Hasan Arat, Özek dışında birkaç isimle daha bu görev için temasta...

ARAT'IN GÖZÜ YABANCIDA Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Hansi Flick'ten olumsuz yanıt alsa da yabancı hoca konusuna öncelik vermeyi sürdürüyor. Başkan Hasan Arat'ın Almanya'da farklı isimlerle de temas kurduğu belirtilirken kaliteli bir yabancı teknik adam konusunda şartların zorlanacağı ifade edildi.

SERGEN YALÇIN VE ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ... Beşiktaş'ta her teknik direktör ayrılığının ardından gündeme gelen iki isim Sergen Yalçın ve Şenol Güneş... Siyah-beyazlıların ligdeki son şampiyonluklarına imza atan Yalçın ve Güneş isimleri de gerilerde olsa da yönetimin masasında. Yönetim kurulunda Sergen Yalçın ya da Şenol Güneş'e sıcak bakan isimler var. Başkan Arat'ın Almanya seferinin ardından yapılacak toplantıda tüm isimler masaya yatırılacak.