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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler Starbucks'ın değeri 35 milyar dolar çakıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Starbucks'ın değeri 35 milyar dolar çakıldı

        Protesto ve boykot kampanyalarıyla gündeme gelen kahve zinciri Starbucks, hisselerinde tarihi kayıp yaşıyor. Öyle ki, Starbucks hissesi günü yüzde 16 düşüşle kapattı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana tam 35 milyar dolar değer kaybetti. Şirketin, Nasdaq'ta işlem gören hisselerinin toplam piyasa değeri de 85 milyar doların altına geriledi. Starbucks'ın CEO'su Laxman Narasimhan, katıldığı yayında, "Müşteriler ve Çin üzerindeki baskılar ve Orta Doğu'daki iş dünyasının diğer coğrafyalarda da bizi etkilemesi nedeniyle çok zorlu bir çeyrekti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 08:51 Güncelleme: 03.05.2024 - 08:51
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        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın değeri eridi.

        Bilançosunu boykotlar vurdu
        Bilançosunu boykotlar vurdu

        Starbucks hissesi günü yüzde 16 düşüşle kapattı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana tam 35 milyar dolar değer kaybetti.

        Kahve zincirinin Nasdaq’ta işlem gören hisselerinin toplam piyasa değeri de 85 milyar doların altına geriledi.

        KONUŞURKEN YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

        Starbucks'ın CEO'su Laxman Narasimhan ise, şirketinin hisselerini toparlama umuduyla canlı yayına çıktı.

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        Narasimhan, katıldığı yayında, "Müşteriler ve Çin üzerindeki baskılar ve Orta Doğu'daki iş dünyasının diğer coğrafyalarda da bizi etkilemesi nedeniyle çok zorlu bir çeyrekti" dedi.

        Bu kadar zorlu geçen bir çeyreği neden önceden duyurmadıkları sorusuna ise Narasimhan'ın cevabı, "Eylem planları üzerinde çalışıyorduk" şeklinde oldu.

        CEO'nun, 10 dakikalık röportajı boyunca şirketin hisselerinde yüzde 5 kadar daha kayıp yaşanması ise dikkat çekti.

        Mali takvimde 31 Mart 2024'te sona eren üç aylık dönemi ikinci çeyrek olarak kabul eden ABD'li kahve zinciri Starbucks, önceki gün bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin gelirleri ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8.6 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentileri şirketin bu dönemde 9.1 milyar dolar gelir sağlaması yönündeydi.

        Starbucks yöneticileri, bir önceki çeyrekte satışların yavaşlamasını, şirketin İsrail'e yönelik tutumunun 'yanlış algılanması' nedeniyle şirketi hedef alan boykotlara bağlamıştı.

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