Starbucks'ın değeri 35 milyar dolar çakıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın değeri eridi.

Starbucks hissesi günü yüzde 16 düşüşle kapattı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana tam 35 milyar dolar değer kaybetti.

Kahve zincirinin Nasdaq’ta işlem gören hisselerinin toplam piyasa değeri de 85 milyar doların altına geriledi.

Starbucks'ın CEO'su Laxman Narasimhan ise, şirketinin hisselerini toparlama umuduyla canlı yayına çıktı.

Narasimhan, katıldığı yayında, "Müşteriler ve Çin üzerindeki baskılar ve Orta Doğu'daki iş dünyasının diğer coğrafyalarda da bizi etkilemesi nedeniyle çok zorlu bir çeyrekti" dedi.

Bu kadar zorlu geçen bir çeyreği neden önceden duyurmadıkları sorusuna ise Narasimhan'ın cevabı, "Eylem planları üzerinde çalışıyorduk" şeklinde oldu.

CEO'nun, 10 dakikalık röportajı boyunca şirketin hisselerinde yüzde 5 kadar daha kayıp yaşanması ise dikkat çekti.

Mali takvimde 31 Mart 2024'te sona eren üç aylık dönemi ikinci çeyrek olarak kabul eden ABD'li kahve zinciri Starbucks, önceki gün bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin gelirleri ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8.6 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentileri şirketin bu dönemde 9.1 milyar dolar gelir sağlaması yönündeydi.