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Esenyurt'ta polisten kaçmak isteyen yabancı uyruklu bir kişi rezidansın 18. katından 17. katın balkonuna indi.

DHA'nın haberine göre daire sakini kadın, balkonda gördüğü kişiyi içeri almadı.

YAKALANDI, SINIR DIŞI EDİLDİ Tehlikeye aldırmadan bir kat daha inen yabancı uyruklu yakalanarak sınır dışı edildi. Balkonunda gördüğü kişiyi çeken Türkmenistanlı kadının da kaçak olarak Türkiye'de bulunduğu belirlenince o da sınır dışı edildi.

REKLAM Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki bulunan 25 katlı rezidansta meydana geldi.

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN DE KAÇAK ÇIKTI Binaya polisin geldiğini öğrenen yabancı uyruklu bir kişi 18'inci kattan 17'inci katın balkonuna indi. Balkonunda yabancı uyruklu bir kişiyi gören Türkmenistanlı kadın cep telefonuyla kaydederken kapıyı açmadı. Balkondaki adam alt katların balkonlarına inerek kaçışını sürdürdü. Ancak polis, yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.

Balkondan balkona atlayan kaçak sınır dışı edilirken o anları kaydeder Türkmenistanlı kadının da oturum izni olmadığı belirlendi. Kadının da sınır dışı edildiği kaydedildi.