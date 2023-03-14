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Meta NFT’den vazgeçiyor!

Meta'nın Ticaret ve Finansal Teknolojiler Başkanı Stephane Kasriel, Twitter'da şirketin NFT ve dijital koleksiyon özelliklerini Instagram ve Facebook'ta kullanımdan kaldıracağını duyurdu.

Giriş: 14.03.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
NFT Instagram ve Facebook'tan kalkıyor

Önde gelen sosyal medya uygulamalarının sahibi şirket Meta, kısa bir süre önce Instagram ve Facebook'ta NFT içeriklerin üretilip satılmasına olanak tanıyan bir sistem oluşturmuştu.

1 YILDAN KISA SÜRDÜ

Ancak bu yenilikçi ürün kısa ömürlü bir özellik olmaktan öteye gidemedi. Yalnızca geçen mayıs ayında belirli Instagram içerik oluşturucuları ve haziran ayında bazı Facebook kullanıcıları ile test etmeye başlanan NFT özelliği temmuz ayında Meta tarafından 100 ülkedeki içerik üreticiler için Instagram'da genişletilmişti. Bir yıldan kısa bir süre sonra, Meta NFT'lerden vazgeçtiğini açıkladı.

"NFT'LERİ KAPATIYORUZ"

Stephanie Kasriel, "İçerik oluşturucuları, insanları ve işletmeleri desteklemenin diğer yollarına odaklanmak için şimdilik dijital koleksiyonları (NFT'ler) kapatıyoruz" şeklinde bir tweet paylaşımı yaptı.

Meta sözcüsünün, yatırımlarını NFT'lerden Meta Pay gibi ürünlere ve içerik oluşturucuların doğrudan Meta platformlarında para kazanmalarını sağlayan özelliklere kaydırdığını söylediği bildirildi. Şirket ayrıca, içerik oluşturucuların Reels'te reklam geliri elde etme yollarını test ettiğini de açıkladı.

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