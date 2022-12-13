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New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de kasım ayında beklenenden fazla yavaşlama kaydeden enflasyon verisi sonrası güne yükselişle başladı

Giriş: 13.12.2022 - 17:54 | Güncelleme: ABONE OL
New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı
AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,65 artarak 34.546,65 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,98 artışla 4.069,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,58 kazançla 11.542,84 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi ülkede enflasyonun yıllık bazda yavaşlamasını beşinci aya taşıması sonrası pay piyasaları güne pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı. Ülkede enflasyon yıllık bazda Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 6 artış ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, kasım ayı enflasyonunda tahminlerin üzerindeki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artış hızında yavaşlamaya gitmesine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.

Enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 79,4 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yüzde 20,6 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına devam edeceği tahmin edildi.

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