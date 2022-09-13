Netflix'e bir zam daha!

Ülkemize Disney Plus'ın gelmesiyle birlikte oldukça fazla abone kaybeden Netflix, buna rağmen zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. En son Nisan ayında paket ücretlerini değiştiren platform, gelen son dakika açıklamalarına göre yeni bir zam daha yaptı. İşte detaylar...

NETFLIX'E ZAM MI GELDİ?

Disney Plus'ın ülkemize giriş yapması ile oldukça fazla abone kaybeden Netflix, bu yılın üçüncü zammını yaptı. Yıl sonuna kadar bu fiyatlar ile devam edecek olan Netflix'in yılın başında yeni fiyat listesi yayınlaması bekleniyor.