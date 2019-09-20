Netflix Türkiye için iki yeni ödeme yöntemi sundu

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye’deki üyelerine sunduğu ödeme seçeneklerini, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve iyzico ile yaptığı işbirlikleriyle genişletti. Mevcut ve yeni Netflix üyeleri, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile yapılan yeni işbirliği kapsamında aylık üyelik ücretlerini TROY logolu kartlarıyla ödeyebilecek.

İş birliğine ilişkin olarak Netflix’ten yapılan açıklamada, BKM’nin Nisan 2016’da kurduğu TROY’un, Türkiye’nin ilk ve tek yerli ödeme yöntemi olarak Türkiye pazarındaki ihtiyaçlara yönelik özelleştirilmiş çözümler sunduğu belirtildi.

Netflix’in ödemeler alanındaki bir başka işbirliği ise Türk ödeme sistemleri firması iyzico ile gerçekleşti. Yapılan açıklamada, dijital ödeme çözümleri kuruluşu iyzico’nun 35 binden fazla küresel ve yerel online şirkete ödeme çözümleri sunduğu ve 600 binden fazla tüketiciye ulaştığı iafedildi. 2013 yılında iki Türk girişimci tarafından kurulan iyzico'nun geçen ay PayU tarafından satın alındığını da hatırlatalım.

'BU İŞ BİRLİKLERİ BİZE ÇOK FAYDALI OLACAK'

BKM ve iyzico ile yaptıkları işbirliğine ilişkin değerlendirme yapan Netflix Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Ödeme Sistemleri Direktörü Kristen Morrow-Greven, “Üyelerimize daha da gelişmiş bir ödeme deneyimi sağlamak adına bu yeni işbirliklerinin çok faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

TROY’un kullanımını artırmaya odaklandıklarını belirten BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko ise “Dünyanın lider internet eğlence servislerinden biri olan Netflix, Türkiye pazarına büyük bir başarıyla girdi. Netflix ile işbirliği yapmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Böylece halihazırda Netflix'i keyifle izleyen TROY kullanıcılarına ulaşabilecek ve onlara kolay, güvenli ödeme deneyimi sunabileceğiz” diye konuştu.

iyzico Satış, Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orkun Saitoğlu da kart kullanım alışkanlıklarının ülkeden ülkeye değişirken, yerel ödeme uzmanlığının kilit önem taşıdığına değindi.

190’dan fazla ülkede 151 milyon ücretli kullanıcısı olan Netflix’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Netflix’in Türkiye’de 1.5 milyondan fazla üyeye sahip olduğu da vurgulandı.

Hatırlanacağı üzere Netflix’in Türkiye’deki geleceği de geçen ayın başında yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) yönetmeliği kapsamında tartışılır hale gelmişti.

Bu ayın başında RTÜK’e lisans başvurusu yaptığı açıklanan Netflix, 2016 yılı başında hizmet vermeye başladığı Türkiye’deki üye sayısını da yine bu ayın başında duyurmuştu.