Narin Güran kararına ne dediler?
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum." dedi ve mahkemenin kararına dair açıklamada bulundu:
"Masum kızımız, 8 yaşındaki Narin evladımızın canice katledilmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını vermiştir. Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesi milletimiz için büyük bir beklenti haline gelmiştir. Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir. Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Adalet, mülkün temelidir. Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."
AİLE BAKANI GÖKTAŞ: CEZA YÜREKLERE SU SERPTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran davası kararına dair açıklama yaptı:
Acısı hepimizin yüreğini yakan Narin kızımız için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları adına Bakanlık olarak süreci yakından takip edeceğimize söz vermiştik ve bu sözümüzü kararlılıkla yerine getirdik.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürümüzün de içinde bulunduğu avukatlarımız, tüm duruşmalara katılarak Narin’i kendi evlatları gibi sahiplendi ve adaletin tecelli etmesi için büyük bir özveriyle çalıştı. Hiçbir karar Türkiye’nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti.
Bu süreçte özveri ile canla başla Narin’ın hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum.
RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: RAHAT UYU NARİN, MEKANIN CENNET OLSUN
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Türk adaleti Narin kızımıza kıyan canilere hak ettikleri cezayı verdi. Yüreklerimiz buruk, içimiz kan ağlasa da hukuk devletinde olduğumuzu bilmenin gönül rahatlığını yaşıyoruz" dedi.
Bugün sonuçlanan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasıyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaptı. Şahin, “Türk adaleti Narin kızımıza kıyan canilere hak ettikleri cezayı verdi. Yüreklerimiz buruk, içimiz kan ağlasa da hukuk devletinde olduğumuzu bilmenin gönül rahatlığını yaşıyoruz. RTÜK olarak elim olayın ilk anından itibaren hassas bir teraziyle söz konusu yayınları takip ederek gerekli müdahaleleri yaptık” dedi.
Soruşturmanın ilk aşamasında medyanın başarısız bir sınav verdiğini kaydeden Şahin, yaptıkları uyarılar ile medyanın duyarlı ve olgun bir şekilde bugün halkı bilgilendirdiğini belirterek, "Yoğun mesai yürüten yargı mensuplarımıza ve haberci dostlarımıza teşekkür ederken, ülke olarak böylesi acı olayları artık yaşamamayı temenni ediyoruz. Rahat uyu Narin. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.