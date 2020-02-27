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Doç. Dr. Ümit Savaşçı, nargilenin virüslerin yayılmasında çok etkin olduğunu belirterek, "Solunum yolu ile bulaşan grip ve zatürre gibi öldürücü sonuçlara neden olabilen çeşitli virüsler nargile aracılığıyla birçok kişiye bulaşabilir" uyarısında bulundu.

NARGİLE DAHA AZ ZARARLI DEĞİL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, nargilenin, Ortadoğu ve Güney Asya'ya özgü geleneksel bir tütün içme aracı olduğunu anımsattı.

Kullanıcının bir hortum aracılığıyla sudan geçerek süzülen dumanı içine çekmesini sağlayan bir düzenekle çalıştığını anlatan Savaşçı, son yıllarda sigaranın zararlarının iyice ortaya çıkması ve insanlarda belirgin bir bırakma eğilimi oluşmasını takiben hızlı bir şekilde nargile ve nargile ürünlerinin pazarlanmaya başladığına dikkati çekti.

Aromalı ve meyveli şekilde pazarlanan bu ürünlerde "zararsız" ya da "sigaradan daha az zararlı" olduğu imajı verilmeye çalışıldığını aktaran Savaşçı, sözlerine şöyle devam etti: "Bilimsel araştırmalar, durumun hiç de böyle olmadığını göstermektedir. Nargilenin çok fazla zararlı olmasının nedeni ise, kobalt, kurşun ve nikel içeriyor olmasından kaynaklanmaktadır. Sigarada 30-80 mg kurşun var ama nargilede bu oran 68-70 mg olarak katlandıkça katlanmaktadır.

Sigara dumanında 45-125 mg arsenik mevcut iken nargilede bu zararlı arsenik, 165 mg olarak bulunmaktadır. Bir nargile seansı 100 sigara içmeye eşdeğer toksik etki yapmaktadır."

"HİJYENİ SAĞLANAMAYAN NARGİLE SOLUNUM YOLUYLA BİRÇOK HASTALIĞI TAŞIYABİLİR"

Nargilenin temel olarak baş, gövde, su haznesi ve hortumdan oluştuğunu dile getiren Savaşçı, hijyenin, ortak kullanılan bu parçaların ucuna eklenen ve her kullanıcıda değiştirilen "sipsi" adı verilen ağızlıklarla hijyen sağlanmaya çalışıldığını ancak bunun mümkün olmadığını vurguladı.

Doç. Dr. Savaşçı, nargile içindeki suyun her kullanma seansı için değiştirilmediğini ve tüm parçalarının zor yıkanması nedeniyle sağlığa zararlı olabilecek farklı mikroorganizmalara maruziyetin söz konusu olduğuna işaret etti.

MARPUÇLAR VİRÜS, BAKTERİ VE MANTAR İÇİN YAŞAM ALANI OLUŞTURUR

Nargilenin marpucunun içinde ve duvarında zamanla mikrop tabakası oluştuğunu belirten Savaşçı, şunları kaydetti: "Binlerce kişinin nefes alıp verdiği marpuç, birçok virüs, bakteri ve mantar için yaşam alanı oluşturur. Hijyeni sağlanamayan nargile, solunum yoluyla bir kişiden diğerine birçok hastalığı taşıyabilir. Ayrıca nargile tütününün nemi çeşitli mikroorganizmaların gelişimi ve büyümesi için uygun koşullar oluşturur.

Solunum yolu ile bulaşan grip ve zatürre gibi öldürücü sonuçlara neden olabilen virüsler nargile aracılığıyla birçok kişiye bulaşabilir. Verem hastalığına neden olan Mycobacterium Tuberculosis da nargile yoluyla bulaşabilen patojenlerden biridir."

NARGİLE İLE BULAŞAN O HASTALIKLARA DİKKAT!

Nargile ve ağızlığın iletim araçlarından sorumlu olduğu akciğer tüberkülozu olan hastaların tespit edildiğini ifade eden Savaşçı, "Mısır'da yapılan bir araştırmada midede gastrit, ülser ve kansere neden olan Helicobacter Pylori bakterisinin nargile ile bulaştığı belirlenmiştir. Nargile kullanımı karaciğer kanser ve sirozunun en sık nedeni olan hepatit C ve B virüsünün iletilmesi için bir risk faktörüdür" uyarısında bulundu.

Savaşçı, nargile ağızlığının diş eti iltihabı veya ağız boşluğunda herhangi bir lezyonu olanlar arasında paylaşılmasının, tehlikeli virüslerin bulaşmasına neden olduğunun altını çizdi.

Gırtlak kanseri ve lenf bezi kanserinin bir nedeni olan "Epstein Barr" virüsünün de nargile yoluyla bulaşabildiğini vurgulayan Savaşçı, ayrıca dudaklarda tekrarlayan uçuk hastalığının etkeni "Herpes Simpleks" virüsünün de bu şekilde kişiden kişiye bulaştığını söyledi.

Savaşçı, mantar enfeksiyonlarından ölümcül olabileni "İnvaziv Pulmoner Aspergillozun" nargile ile bulaştığına dair raporların olduğunu belirterek, "Tütün kaynaklı pek çok hastalıktan ve virüs salgınlarından korunmak için nargile kullanımından kaçınılmalı" dedi.