AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, 433 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan can kaybı 2 bin 746’ya yükseldi.

BAŞKENT PEKİN'DE 1 KİŞİ ÖLDÜ

AA'da yer alan habere göre söz konusu ölümlerin 26’sı Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, Heylongciang ve Haynan eyaletleriyle başkent Pekin’de birer kişi öldü.

VİRÜS BULAŞAN VAKA SAYISI: 78 BİN 497

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 746’ya ulaşırken, toplam virüs bulaşan kişi sayısı 78 bin 497’ye yükseldi. Kovid-19’dan iyileşerek, taburcu edilenlerin sayısı 32 bin 495’e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 358’e, gözetim altındaki kişilerin sayısı 71 bin 572’ye geriledi.

İRAN'DA CAN KAYBI 19'A ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada, İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, vaka sayısının 139'a yükseldiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "şehirleri karantinaya almak yerine şüpheli kişilerin şehirlere giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirileceğini" söyledi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 12'YE ÇIKTI

İtalya'da geçen cumadan bu yana Kovid-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 400'ü buldu. Salgının görüldüğü bölgeler arasında İtalya içinde Lombardiya başı çekiyor. Lombardiya Bölgesi’nde bölgesel yönetim başkanı Attilio Fontana, yakın çalışma arkadaşında yeni tip koronavirüs tespit edildiği için kendisini iki haftalık karantinaya aldığını duyurdu.

FRANSA, 15 MİLYON MASKE DAĞITACAK

Fransa'da koronavirüse yakalanların sayısı 18'i buldu. Bu kişilerden 11'i iyileşirken, ikisi ise hayatını kaybetmişti. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Annecy kentinde koronavirüs taşıyan ve hastanede tedavi gören bir kişinin eşinde aynı virüsün tespit edildiğini açıkladı. Bu kişinin hastanede karantina altında tutulduğunu ifade eden Veran, salgın ile mücadele için ülkedeki tüm eczanelere 15 milyon maskenin dağıtılacağını belirtti.

İSVEÇ, 2 KORONAVİRÜS VAKASI AÇIKLADI

İsveç Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada da İtalya'nın kuzeyinden gelen 30 yaşındaki bir kadında Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Kadının Göteborg'de bulunan Sahlgrenska Hastanesinde tedavi altına aldığı bildirilirken, ülkede virüse yakalananların sayısının 2'ye çıktığı kaydedildi.

FİNLANDİYA'DA VAKA SAYISI 2'YE ÇIKTI

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de İtalya'dan gelen bir kadında koronavirüse rastlandığı belirtildi. Helsinki Üniversitesi Merkez Hastanesinden yapılan açıklamada, kadının İtalya'nın Milano kentinden bir kaç gün önce Helsinki'ye geldiği vurgulandı. Ülkede böylelikle Kovid-19 taşıyanların sayısı 2'ye yükseldi.

S.ARABİSTAN 'UMRE' ZİYARETİNİ ASKIYA ALDI

Körfez ülkelerinde salgın vakalarında artış seyretmeye başlarken, Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu.

IRAK'TA EĞİTİME 10 GÜN ARA VERİLDİ

Irak hükümetine bağlı Kriz Yönetimi Ağından yapılan yazılı açıklamada, virüs sebebiyle ülke genelindeki üniversiteler dahil tüm eğitim kurumlarının 10 gün tatil edildiği belirtildi.

RUSYA UÇUŞLARA SINIRLAMA GETİRDİ

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tüm önlemlerin süresinin uzatıldığını belirterek, Güney Kore ile karşılıklı uçuşlar ve İran vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında kısıtlama kararları alındığını açıkladı.

BAHREYN, IRAK VE LÜBNAN'A UÇUŞLARI DURDURDU

Bahreyn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek için Irak ve Lübnan'a çift yönlü tüm uçak seferlerinin bir sonraki talimata kadar durdurulduğunu açıkladı.