27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kyodo'nun haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Kovid-19'un yayılması endişesinin artması nedeniyle pazartesinden itibaren tüm ilk ve ortaokullar ile liselerin kapatılacağını duyurdu. Okulların mart ayı sonunda başlayacak ilkbahar tatiline kadar kapalı kalacağı belirtildi.
JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 8'E ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre Japonya Eğitim Bakanlığı, karardan 34 bin 847 okulda öğrenim gören 12.8 milyon öğrencinin etkileneceğini açıkladı. Bu arada Japonya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği kaydedildi.
GÜNEY KORE'DE 171 YENİ VAKA
Güney Kore'de de 171 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi. Yetkililer, yeni vakalar ile birlikte ülkede Kovid-19 taşıyanların sayısının 1766'ya yükseldiğini bildirdi.
AZERBAYCAN'DA VAKA SAYISI 186
Azerbaycan'da 186 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle müşahede altına alındı. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 kişinin Bakü'deki Kliniki Tibbi Merkezin Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi'nde, 2 kişinin özel olarak ayrılmış bir tıp kurumunda gözetim altında tutulduğu belirtildi.
İRAN SINIRINA YAKIN İLLER
Açıklamada, İran sınırına yakın iller olan Astara Merkez Hastanesinde 86, Celilabat Merkez Hastanesinde ise 91 Kovid-19 şüphelisi hasta bulunduğu kaydedildi.
KIRGIZİSTAN'DA DA VAKA GÖRÜLMEDİ
Kırgızistan'da mart ve nisan aylarında yapılması planlanan uluslararası spor etkinliklerinin Kovid-19 salgını endişesiyle ertelenmesi kararlaştırıldı. 3-5 Mart'ta yapılması planlanan Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası, 27-29 Mart'taki Asya Lisanslı Güreş Turnuvası ve nisan ayında Asya Bölgesi Dopingle Mücadele konulu hükümetler arası toplantı ertelendi. Kırgızistan'da henüz yeni tip koronavirüs vakası görülmedi.
HİNDİSTAN'DAN ÇİN'E 15 TON TIBBİ YARDIM
Çin'e 15 ton tıbbi malzeme yardımında bulunmak üzere Hubey eyaletine giden Hindistan Hava Kuvvetlerine (IAF) ait bir uçak, Vuhan kentinden 112 kişiyi tahliye etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!