AA

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Kovid-19'un yayılması endişesinin artması nedeniyle pazartesinden itibaren tüm ilk ve ortaokullar ile liselerin kapatılacağını duyurdu. Okulların mart ayı sonunda başlayacak ilkbahar tatiline kadar kapalı kalacağı belirtildi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 8'E ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre Japonya Eğitim Bakanlığı, karardan 34 bin 847 okulda öğrenim gören 12.8 milyon öğrencinin etkileneceğini açıkladı. Bu arada Japonya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği kaydedildi.

GÜNEY KORE'DE 171 YENİ VAKA

Güney Kore'de de 171 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi. Yetkililer, yeni vakalar ile birlikte ülkede Kovid-19 taşıyanların sayısının 1766'ya yükseldiğini bildirdi.

AZERBAYCAN'DA VAKA SAYISI 186

Azerbaycan'da 186 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle müşahede altına alındı. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 kişinin Bakü'deki Kliniki Tibbi Merkezin Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi'nde, 2 kişinin özel olarak ayrılmış bir tıp kurumunda gözetim altında tutulduğu belirtildi.

İRAN SINIRINA YAKIN İLLER

Açıklamada, İran sınırına yakın iller olan Astara Merkez Hastanesinde 86, Celilabat Merkez Hastanesinde ise 91 Kovid-19 şüphelisi hasta bulunduğu kaydedildi.

KIRGIZİSTAN'DA DA VAKA GÖRÜLMEDİ

Kırgızistan'da mart ve nisan aylarında yapılması planlanan uluslararası spor etkinliklerinin Kovid-19 salgını endişesiyle ertelenmesi kararlaştırıldı. 3-5 Mart'ta yapılması planlanan Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası, 27-29 Mart'taki Asya Lisanslı Güreş Turnuvası ve nisan ayında Asya Bölgesi Dopingle Mücadele konulu hükümetler arası toplantı ertelendi. Kırgızistan'da henüz yeni tip koronavirüs vakası görülmedi.

HİNDİSTAN'DAN ÇİN'E 15 TON TIBBİ YARDIM

Çin'e 15 ton tıbbi malzeme yardımında bulunmak üzere Hubey eyaletine giden Hindistan Hava Kuvvetlerine (IAF) ait bir uçak, Vuhan kentinden 112 kişiyi tahliye etti.