Son yıllarda gençler arsında oldukça yaygın olarak tüketilen nargile ve bunun yanında her gün bir yenisi açılan nargile kahvelerinin olması nargilenin zararlarının çok fazla yayıldığını göstermekte değildir de nedir?

Nargile içme yaşı 18 ile 21 yaş arası olması ve gençlerin bir nargileyi içtiklerinde 4-5 paket sigara içmiş kadar zehirleniyor olmasını bilmeden ya da bilerek içmeleri gerçekten düşündürücü. Özellikle meyve aromalı nargile tercih eden gençler; nargilenin sudan süzülerek geldiğini ve zararlı olmadığını düşünüyorlar. Bazıları ise; bu zevkten bile bile nasiplerini almaya meyilli gibi davranıyorlar.

Nargilenin çok fazla zararlı olmasının nedeni ise; kobalt, kurşun ve nikel içeriyor olmasından kaynaklanıyor. Sigarada 30-80 mg kurşun var ama nargilede bu oran 68-70 mg olarak katlandıkça katlanıyor. Sigara dumanında 45-125 mg arsenik mevcut ancak; nargilede bu zararlı arsenik, 165 mg olarak bulunmaktadır.

Nargilenin verdiği zararların direkt olarak vücuda girmesi gün içerisinde ve sürekli nargile tüketenlerde ne kadar çok zehirlenmeye neden olduğunu söylemeye gerek bile yok sanırım. Çünkü her şey gün gibi ortadadır. Nargile kahvelerin görünüş olarak özendirmesi de ayrı bir yanlış olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak ne yazık ki; gençler bu kahveleri daha çok tercih ederek bu dumana maruz kalıp birçok hastalığa zemin hazırlıyorlar. ( Bu hastalıklar akciğer kanseri , kronik bronşit, astım, kalp hastalıkları gibi)